天成飯店集團為培養忠誠客戶推出「Cosmos CLUB APP」會員回饋計畫，集結旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、桃園悅華大酒店、天成文旅-繪日之丘、天成文旅-華山町、天成文旅-蜂巢、瑞穗天合國際觀光酒店、世貿國際會館與旗下各餐飲品牌，消費即可獲得點數，兌換超值商品，一指輕鬆點，開啟享樂生活；並於即日起至2022年1月31日上線期間，推出「Cosmos CLUB會員專屬，月月抽大獎」、「點數五倍送」與「雙十一活動」等活動，讓每位支持天成飯店集團的消費者都可享受高品質的服務與優質回饋。

天成飯店集團「Cosmos CLUB APP」會員回饋計畫，標榜每一筆消費都可以享受到回饋，任一館別消費住宿或餐飲每消費100元即贈1點(限合格)，上線加碼「Cosmos CLUB會員專屬 月月抽大獎」，隔月7日抽出共有三次抽獎機會，總獎額高達百萬元，即日起至至2022年1月31日活動期間，消費滿555元即可獲抽獎機會一次，累積1110元可抽獎兩次，以此類推，消費越多中獎機會越高，豐富獎項有瑞穗天合國際觀光酒店價值57200元的親子別墅家庭房、莊園精緻家庭房、台北花園大酒店全新雅緻客房、天成文旅-繪日之丘與天成文旅-華山町等住宿券。餐飲則包含：PRIME ONE牛排館乾式熟成肋眼心牛排券、華山町餐酒館千元抵用券、饗聚廚房自助餐券、與天成文旅自選商品等，總獎額價值超過百萬元。

三波抽獎時間為2021年12月7日、2022年1月7日與2022年2月7日將於天成飯店集團旗下各官方網站與Facebook粉絲團公布幸運中獎者。

第二重活動，購物大節雙11將至，凡於即日起至2021年11月11日期間至天成飯店集團旗下任一館別消費住宿或餐飲，推出點數狂飆11倍活動，每消費100元立即贈11點，住宿、餐飲可搭配優惠專案再享點數回饋，回饋等同再打89折。抓緊年末消費，第三重於2021年11月12日起至2022年1月31日期間消費立即回饋五倍點數，每消費100元贈送5點，年終聰明消費累積回饋正是時候。