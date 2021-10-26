香港財經事務及庫務局長許正宇26日表示，除了未來將發行更多綠色債券外，香港證監會與港交所正研究將香港發展成為區域碳交易中心，料未來數月會有結果。

許正宇在一個論壇上指出，可透過3個方向令香港轉向更環保、更可持續的未來，分別是立法、政府的角色及培養相關人才。

日前公布的香港「施政報告」提及要新增「環境、社會及管治相關財經專才」到專業人才清單，許正宇認為，這反映未來需吸要引更多相關人才到港發展。

香港證監會和港交所2021年中即開始研究將香港打造成區域性的碳排放交易中心，以抓住中國大陸和海外的機會。

香港證監會7月中旬公告表示，綠色和可持續金融跨機構督導小組已成立由香港證監會與香港交易所擔任聯席主席的碳市場專責團隊，評估將發展香港成為區域碳交易中心的可行性，研究深化粵港澳大灣區合作。

這項發展計畫可能吸引碳交易在香港進行，而且是建立在中國建立全國碳交易市場計畫的基礎上。中國的碳交易市場將是全球最大的排放交易系統。聲明補充，該專責團隊將積極探索國內外的「限額與交易」碳市場及自願性碳市場所帶來的機遇。