網傳深圳市比亞迪鋰電池有限公司的鋰電池提價20％；2021年11月1日起，所有新訂單將統一簽署新的合約，並執行新價格。消息帶動香港比亞迪等新能源概念股26日集體飆漲。

接近中午，小鵬汽車港股漲逾11％，理想汽車漲6.7％，長城汽車一度漲6.1％，最新漲0.7％；比亞迪一度漲5.4％，最新漲2.7％；吉利汽車一度漲3.3％，恒大汽車一度漲2.3％。

澎湃新聞報導，這份落款日期為10月25日的調價聯絡函顯示，由於市場變化、疊加限電限產影響，2021年鋰電池原材料不斷上漲，與2020年12月相比，正極材料LiCoO2價格漲幅超200％，電解液價格漲幅150％，負極材料等供應持續緊張，導致綜合成本大幅提高。

根據原材料價格上漲實際情況，深圳市比亞迪鋰電池有限公司決定，上調CO8M等電池產品單價。

具體調價方案為：產品含稅價格在現行的Wh單價基礎上，統一上漲不低於20％；2021年11月1日起，所有新訂單將統一簽署新的合約，並執行新價格；2021年11月1日起，所有未執行完成的舊合約訂單，系統將統一做關閉取消。

針對電池漲價一事，比亞迪方面26日對表示，內部正在核實。