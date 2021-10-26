高雄城中城大火事件引起各界對於居住安全的討論。國民黨立委江啟臣（中）26日召開「居安思危，租好住好」記者會指出，台灣社會長期存在租屋黑市現象，呼籲政府盡速進行租屋安全改革，落實租屋登錄，改善租屋黑市，建立租屋調查機制，確保國民居住人權。（劉宗龍攝）

國民黨立委江啟臣今天舉行「居安思危，租好住好」記者會，江啟臣指出，根據內政部最新數據，全國租金指數在今年9月再度創下歷史新高，來到104.65，而租金上漲，可能會讓經濟和社會弱勢選擇更少，被迫去住品質更差、更不安全的地方，這樣的惡性循環，就會讓下一次城中城事件再度發生，政府有責任針對不斷上漲的租金趨勢進行政策調控。

江啟臣今邀請崔媽媽基金會執行長呂秉怡、國民黨立委吳怡玎、台北市議員游淑慧與高雄青年黃騰憲，開「居安思危，租好住好」記者會，為當前經濟相對弱勢向政府呼籲，盡速進行租屋安全改革，落實租屋登錄，改善租屋黑市、建立全面迅速的租屋調查機制、提供安全的居住資源並補強「基本居住水準」規範，確保所有國民的居住人權。

江啟臣表示，高雄城中城大火事件造成46位國人殞命，裡頭許多是經濟社會弱勢、高齡或是行動不便者，但這並不是單一個案，根據崔媽媽基金會統計，近年來光是有新聞曝光的重大租屋火災，就有8起，顯示問題相當嚴重。

江啟臣說，居住正義如果只談購屋、房價，而不是租屋和安全，居住就不可能正義。江啟臣質疑，政府目前對租屋市場的掌握嚴重不足，「全國住宅狀況抽樣調查」每10年一次、「住宅需求動向調查」只調查租金補貼戶，但資料的完整與即時性是相當基本的，沒有確實的資料，就可能導致錯誤的政策。

江啟臣認為，目前《住宅法第40條》雖然表明要衡酌公共安全來訂定「基本居住水準」，但目前只規範「居住面積」和「衛浴設備數」，並未將居住安全列入指標，未來將會與民間夥伴一同來研擬提案，將居住安全納入，訂定更完善、更全面的「基本居住水準」，並且要求中央政府積極獎勵補助地方的清查與輔導改善規劃。

吳怡玎認為城中城大火事件後有兩個議題應該注意，就是公共安全和社會安全網，呼籲政府在盤查、清除建築內危險堆積物的同時，也要安排社工訪視，了解弱勢族群的居住狀況，積極介入，先求安全再求好；長期面向，社宅的量跟價格都有問題，目前以房屋狀況計價，未衡量入住者經濟狀況的做法，值得商榷，比如國外就有以租戶所得來決定租金的做法。

呂秉怡表示，台灣租屋市場長期不健全，租屋黑市相當嚴重，導致政府租屋政策，包括租金補貼和包租代管，效果事倍功半；而社會住宅的量也比較稀少，導致住屋資源難以進行政策運用；第三，租屋市場也尚未被納到社會安全網裡，和社政單位接軌。呂秉怡希望這次高雄城中城事件能成為弱勢者居住正義改革的開端，呼籲政府應當傾洪荒之力，整合社政和住宅部門，才有可能部分解決當前的租屋安全問題。

游淑慧建議中央政府可以參考台北市的作法，強制加蓋、既存違建安裝住警器，並清查隔間超過3間者，隨報隨拆；以及明定租賃契約載明隔間材質和設置住警器、個人滅火器。游淑慧認為，政府也應該大膽介入租屋安全，因為一定發生事故，都是公安問題，不是契約兩造間的問題。

黃騰憲說，高雄社宅數量只有363戶，怪不得弱勢居民受到高額租金、缺乏保障的壓迫，住在廢棄大樓之中。放眼青年世代的租屋，我們不也面臨高價格、不安全、缺社宅的困境？若不改善住宅市場，或許40年之後，我們青年世代的居住環境，將成為城中城事件的翻版。