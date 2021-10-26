高市毒品防制局積極建置社區毒品防制關懷站，以建構綿密社區毒防網，包括社區診所、衛生所、連鎖藥局等23家響應加入行列，全市已有183處據點，可就近提供民眾有關毒品防制宣導、諮詢、關懷與轉介的一站式專業服務，深化提升社區的毒品防制成效。

毒防局長林瑩蓉表示，面對百樣毒品所生的危害，政府應強化前端預防及阻絕接觸；林瑩蓉指出，尤其新興毒品成分不明常混摻多種毒品，造成人體嚴重不可逆的傷害，因此毒防局結合醫藥專業設置社區毒品防制關懷站，在社區投入毒品防制宣導、諮詢、關懷及轉介的一站式專業服務，整合民間網絡力量共同阻絕毒品危害，並將防毒意識深植市民生活日常。

毒防局長林瑩蓉講解成立關懷站的營造「社區毒防安全網」。（毒防局提供／石秀華高雄傳真）

目前全市共有有183處毒防關懷據點，分別由毒防局頒發毒品防制關懷站牌儀式，各關懷站的醫師、藥師、護理師齊聚，共同宣示發揮社區互助精神，齊力反毒，營造「社區毒防安全網」。

高雄市醫師公會賴聰宏理事長表示，診所、衛生所、藥局向來是社區民眾的好鄰居，與毒防局攜手合作設置「社區毒品防制關懷站」，可拉近民眾的距離，藉由醫事人員之專業推動毒防宣導與關懷服務，能發揮毒品防制的最大效益。

第一藥師公會劉亮君理事長則表示，教導民眾正確用藥及避免接觸毒品的危害，不僅是形式的宣導也是衛教，以專業為民眾健康把關，藉由醫師、藥師、護理師的專業引導與民眾互動，發揮社區互助精神，相信社區毒品防制工作可以做到最好。

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