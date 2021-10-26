台中袁姓男子今年母親節，載著分居多年的妻子與7歲大女兒出遊，未料，姚姓妻子在飲料中下藥迷昏他，之後姚女的陳姓男友開車載袁至新竹縣橫山鄉住處，先以棍棒打死後再焚屍滅跡，還變賣袁男座車、盜領其存款。台中檢方依殺人罪起訴姚女、陳男，並請求從重量刑。

起訴指出，在營建公司上班的53歲袁姓男子與34歲姚姓妻子7年前結婚，共同育有7歲大的女兒，但分居多年，今年母親節當天，袁開車北上載妻女出遊，卻在停車場就遭下藥迷昏，等在附近的陳男接著上車、將人帶車載到其位於新竹縣橫山鄉住處，再以鐵棍活活打死袁。

等到深夜，陳男以預備好的汽油、木材焚燒屍體，將燒完的屍骨分裝為2大袋，藏在住處旁的水溝毀屍 滅跡。後因袁多日未上班，其家人心覺怪異報警，警方以車追人才察覺袁男可能死亡，並持續鎖定姚、陳涉重嫌，今年7月間搜索陳男住處，並在其住處旁水溝尋獲遺骸。

姚女到案後原本坦承與陳共謀殺夫，但後來又翻供、辯稱是被陳男逼迫，檢察官認為她避重就輕、言詞卸責，可見毫無悔意，依殺人罪起訴姚、陳，並請求從重量刑。