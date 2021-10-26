美國華爾街日報報導指出，部分專家憂心台灣戰備不足、役男士氣低落，建議國軍與美國等國軍隊共同訓練，並改變目前訓練內容；國防部軍事發言人史順文上午表示，國軍持續強化建軍備戰，不斷充實和提升戰力，就是要確保國家安全。

史順文說，建軍備戰是長期的工作和任務，訓練的內容也不斷的與時俱進。我們會持續努力和精進國軍的各項作為，包括國防自主、持續發展不對稱戰力、後備戰力提升的規劃，都是為預防戰爭，維護國家安全、提升戰力的重要政策，也請國人共同支持。至於台美軍事交流，目前都有相關的規劃，也都持續正常推動當中。

華爾街日報同時指出，台灣民眾對中共武力威脅不安加深，甚至有人戰備存糧3個月，國防部說，面對敵情的威脅以及嚴峻的區域情勢，國人有危機意識，支持國軍建軍備戰與強化國防安全，都是正向的發展。這些訊息，民眾透過媒體的報導，一定會有感受，但是也不需要過度擔憂。

國防部指出，對於國軍的本務來說，就是要持續強化戰備整備以及軍事訓練的任務，做好防衛的準備，維護國家安全。至於戰時疏散、防空避難的演練，政府每年透過民安、萬安、同心、自強等等演習，都是結合地方政府跨域的整合訓練，來建立全民防衛動員體系，進行災防演練以及緊急危難的處置。目前國防部也正在整合各部會業管的動員資訊，並且邀請各部會以及專家學者共同研討，完成之後，會儘快提供給民眾參考。