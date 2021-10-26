大陸2022國考職位表顯示共計招錄3萬1242人，雖比去年增加5516人，但報名人數也隨著招錄人數而飆升，截至本月24日下午5點半，2022年國考報名人數達202萬6060人、創歷史新高，與去年同期相比增加51.4萬人、增幅34％。從報考區域看，北京、廣東仍是報考人數最多的兩個區域，另從報考職位看，國稅系統仍為報考大戶，人數最多的十大職位中有7個都在國稅系統。

備受熱議的不僅是不斷刷新的報考人數，還包括一些競爭最激烈的職缺。例如西藏自治區郵政管理局阿里地區郵政管理局一級主任科員及以下的職位，競爭比為20813：1，成為今年國考報名中唯一「兩萬裡挑一」的職位。

從招錄人數上看，2021年大陸國考位居前5的公務單位分別是國稅、銀保監會、海關、消防救援總隊、綜合職位。另從審核通過人數與計畫招錄人數的平均競爭比例來看，智慧財產權局、綜合職位、水利部門、證監會、氣象局位居前5。

而2022年國考也是大陸國家公務員考試開考以來，招錄人數首次突破3萬。根據《21世纪经济报道》指出，今年大量擴招也是「穩就業」政策的體現，尤其近70％的職缺對應應屆生，為面臨求職的應屆畢業生提供更多的機會。

從區域來看，今年國考報名熱門區域集中於北京、廣東，其中北京共發佈971個職位、招考人數2103人，但報考人數為23萬6434人，競爭比達到了102.65：1。