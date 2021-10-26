香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年，昨在北京香山論壇視訊會上表示，美國及中國的關係不是簡單的雙邊關係，全球秩序需要中美兩國的支撐。「中國有信心保持台灣的和平穩定，美國在該地區的意圖不會取勝。」

澎湃新聞報導，鄭永年指出，美國及中國的關係不是簡單的雙邊關係，全球秩序需要中美兩國的支撐，許多問題比如氣候變化和疫情等需要中美之間合作來解決。中國在全球的領導力非常重要。

鄭永年認為，中國有信心發展與日本等國家的關係，亞太地區一直是和平發展的。「中國有信心保持台灣的和平穩定，美國在該地區的意圖不會取勝。」

2021年度北京香山論壇專家視訊會邀請20多個國家和國際組織共50餘位知名專家學者，共同分析世界大勢、探究應對之策。會議主題為「堅持合作共贏 推進全球安全治理」，下設6個議題。

10月25日晚開幕式結束後，研討會進行第一、第二議題的研討。其中，會議第一節的議題為「大國關係與亞太安全」，美國前駐華大使芮效儉、俄羅斯國際事務理事會主任安德烈•科爾圖諾夫以及鄭永年等8名中外專家，圍繞如何推動大國良性互動、增進戰略互信，促進亞太地區安全和國際和平穩定等問題，進行深入探討。