元宇宙行情發燙，鈺創(5351)董事長盧超群今日出席玉山科技協會20周年活動，他表示，元宇宙將會是虛擬實境的大延伸，而元宇宙的基礎就是半導體。針對產業景氣，「現階段利基型的記憶體沒有降價的空間」。

盧超群表示，元宇宙的基礎就是半導體，人工智慧(AI)、物聯網(IOT)、IC設計等構成，沒有半導體根本達不到，現在幾乎所有人的生活都會在元宇宙中，而元宇宙將會是虛擬實境的大延伸，隨著AI、VR和區塊鏈到位，元宇宙的將來是我看到你，但事實上你可能在家裡，然而沒有東西、是虛擬、是假的。

盧超群對於記憶體產業前景還是很看好，直說明年首季或是第二季可能又會缺，現階段利基型的記憶體沒有降價的空間，且他也認為對於半導體景氣持續暢旺，也是業界的共識。

鈺創目前市面上多款VR頭戴式裝置皆已內建子公司鈺立微電子的3D立體視覺影像IC，AR市場亦與國際及亞洲AR方案商推出AR智慧眼鏡方案，將於2022年CES展出。