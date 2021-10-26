國研院國網中心與陽明交大、東海大學共同研發「智能點雲技術」，可用於加速建構3D數位模型，應用於電影、動畫打造空間場景，榮獲具有科技界奧斯卡獎之稱的全球百大科技研發獎（R＆D 100 Awards），是電機／資訊類（IT／Electrical category）唯一入圍及得獎的台灣團隊，與美國麻省理工學院、西北大學、橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory ORNL）並駕齊驅。

全球百大科技研發獎創立於1963年，在科技圈享有極高的聲名，每年固定評選出該年具代表性的創新科技，並強調其表彰對象為可以直接銷售或技術授權的商業產品、技術與材料，領域涵蓋分析／測試、電機／資訊、機械／材料、程序／雛形、軟體／服務等。

「智能點雲技術」是以人工智慧自動校正現有點雲技術容易發生的色彩錯誤問題。以點雲技術建立真實世界物體的數位立體模型已是重要的資訊科技應用方向，目前可運用於古蹟維護、戲劇場景典藏、建築工程、自動駕駛、數位城市、生醫顱顏重建等廣泛領域。

不過，現有的點雲技術，有時會產生錯誤的色彩對應及殘影等問題，而修復這些缺陷的方法，便是以人工對區域異常點雲重新切割及著色，不僅費工費時，擬真度也不足。

國研院國網中心研究員郭嘉真與陽明交大特聘教授吳毅成、東海大學副教授陳隆彬共同開發「智能點雲技術」（Cloud-based Smart Point Cloud Processing CSPCP），可以自動校正建築物或物品3D模型的錯誤色彩，並可以精細到毫米等級，做出無顆粒感的效果。

團隊提到，由於是透過AI自動偵測運算來修正色彩，因此可讓原來需要6個月的校正時間，大幅縮短至1個月。隨著搭載光達的消費型手機上市，點雲建模科技成為社群媒體的錄像幫手之際，「智能點雲技術」更有助於擴充點雲技術的應用範圍，可加速建構更多種類的3D數位模型，例如在電影、動畫等內容產製所需之空間場景，即可運用點雲建模取代一次性的實體搭景。

國研院表示，這項技術正在申請台灣及美國專利，國網中心希望「智能點雲技術」除運用於建築物及物品3D模型重建外，未來亦可技術授權給點雲軟體研發、掃描量測或空間資訊應用等業者，協助我國點雲技術全面升級，為建構數位國家、發展各項數位空間應用增添助力。