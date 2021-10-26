紐奧良鵜鶘開幕3連敗後拿下本季首勝，前鋒英格拉姆(Brandon Ingram)攻下27分9籃板，中鋒瓦蘭丘納斯(Jonas Valanciunas)更是勇摘22分23籃板的「雙廿」，終場以107-98賞給明尼蘇達灰狼本季首場敗仗。灰狼中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)、愛德華茲(Anthony Edwards)合力砍下60分，唐斯32分14籃板，愛德華茲28分9籃板。

灰狼上半場落後達到兩位數，第3節更落後21分，愛德華茲在第3節大爆發，個人單節獨得21分，一度把差距縮小到4分，主場觀眾振奮不已。但是灰狼全隊命中率低下（34.4%），只除了艾德華茲與唐斯，以及從板凳貢獻13分的貝弗利(Patrick Beverley)表現較佳。

鵜鶘一方的瓦蘭丘納斯十分神勇，單場23個籃板包括9個進攻籃板，全場僅有他和灰狼唐斯的籃板達到雙位數。總計在開季至今4戰，瓦蘭丘納斯已經抓下19個進攻籃板，另有場均17.3分、15籃板，41.4%投籃命中率以及100%罰球命中率（20罰全中）。投籃命中率偏低是因為他首戰投19僅中3，同時他那場還有5個進攻籃板。

此戰是鵜鶘新教頭威利格林(Willie Green)執教生涯的首勝，「終於拿到1勝，感覺真痛快，在這個聯盟取勝真的很不容易。」威利格林先前是勇士、太陽的助理教練，他球員時期也效力過鵜鶘（那時還叫做黃蜂）。鵜鶘前鋒錫安威廉森(Zion Williamson)目前仍掛傷兵，他預計最快11月中才能回歸。