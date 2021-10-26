中科院軍用動力外骨骼計畫主持人任國光博士。國防部提供

國防部26日公布中科院所研製的軍用動力外骨骼系統，計畫主持人任國光表示，目前研發完成是下肢型動力外骨骼，並沒有荷重酬載的設計，而是強化膝關節，仍可應用在戰場上炮彈搬運、重武器操作、傷患救助等任務，現場中科院工程師示範跑步等動作，其空載移動速度最高6 km/h。（張鎧乙攝）

國防部上午公布編列1.69億元研製的「軍用動力外骨骼」，中科院計畫主持人任國光表示，目前研發完成的軍用動力外骨骼系統，是下肢型動力外骨骼，適用於軍人執行戰場上之砲彈搬運、重武器操作、傷患救助等操作，可有效節省操作人力，提升作戰效率。中科院並在國防部現場示範雙手蹲舉20公斤的啞鈴槓片。

媒體提問中科院自主研發的軍用動力外骨骼，其具體特色與性能為何？任國光說，軍用動力外骨骼系統是需穿戴在使用者身上的機械裝置，亦稱為穿戴式機器人，其特色主要是透過電機或機械致動機構與相關感測器元件等系統，為人類提供各種場域作業或動作的輔助動力，也能根據其使用者肢體活動模式，對其關節動作進行感應和提供額外動力。

任國光說，國軍後勤單位與生產單位，在執行艦艇、戰車、自走砲、裝甲車等裝備維修或裝備生產過程之搬儲運作業時，均存在重體力操作需求，上述國軍後勤與生產作業，除使用固定式或移動式天車進行吊掛外，工作人員穿載軍用動力外骨骼進行重體力作業，可減輕其體力負擔，同時提高工作效率，並預防膝關節與與脊椎方面的職業傷害。

媒體詢及考量每個人的身形體態都不一樣，請問中科院的軍用動力外骨骼是否可以客製化？任國光指出，軍用動力外骨骼系統為穿戴式裝置，因需要符合人體靜態尺寸與動態活動範圍，中科院已於109年進行潛在使用者的人體計測調查，並將調查結果進行外骨骼系統客製化設計作業，進行系統結構與綁附裝置作業模擬驗證。後續將依實際作業需求，評估外骨骼系統設計進行各關節匹配程度、關節活動範圍、綁帶舒適性等鬆緊進行調整。此外，根據人體計測實驗，針對國軍不同身高、腰圍的單兵均可適用。

至於軍用動力外骨骼發想的原因為何？未來打算運用哪些層面？預計何時提供給部隊使用？任國光說，國軍的單兵負荷量上，因攜行裝備越來越多而變重，引發中科院提出軍用動力外骨骼研究；本計畫目前初步完成膝關節軍用外骨骼的關鍵技術，後續因應國軍需求，陸續完成各式軍用動力外骨骼的開發。

中科院下一年度會再針對軍用荷重型動力外骨骼系統，整合強化膝關節加髖關節應用方式開發。中科院指出，國軍裝甲彈藥多半重約40公斤，「軍用動力外骨骼」雖無荷重設計，但系統空載移動速度最高6km／h、馬達輔助扭力40Nm以上、系統總重小於10kg，仍可有效增強步兵肌耐力，完成軍事任務。