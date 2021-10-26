電商雙11即將來到，今年搭著政府推出振興五倍券活動，各電商加碼力道有增無減，本周進入預熱周，紛紛推出優惠搶市。

其中，Yahoo奇摩購物10月25日到10月31日推出「11.11瘋搶購物節」搶先購，祭出5大好康；創業家(8477)旗下生活市集「1111狂爆購物節」暖身活動以「億元回饋接力賽Non Stop」迎戰，全檔期祭出最高43％回饋；《樂天雙11購物節》11月1日至11月12日聯手樂天信用卡推出「刷樂天信用卡爽賺11％回饋」；蝦皮購物「11.11最強購物節」暖身，包括0元免運券及抽手機等活動。網家(8044)旗下露天拍賣「1111豪禮狂歡全民一起下單」活動，今年推出「露幣(RUBEE)」點數回饋。486團購祭出熱門家電優惠下殺5折起，指定商品享無卡分期0利率並祭出免運優惠。

奇摩購物首波「11.11瘋搶購物節」搶先購。

5大好康包括「全站瘋降3折起」、攜手Adidas、Nine West、Under Armour等知名品牌「天天送大牌5折券」、「天天最高送1111購物金」、指定店家消費「超贈點11倍送」、「萊爾富超取天天免運無上限」。

Yahoo聯名卡最高可享17％回饋、或消費滿額最高送3800超贈點；使用無卡分期，單筆商品消費金額分期12期以上，最高享11111超贈點回饋。

生活市集「1111狂爆購物節」暖身活動。

11月14日前累計消費滿5000元，登記送500生活幣，累計滿10000元，登記最高送1111生活幣；10月31日前消費滿1元可登記抽111％回饋。看準夜間經濟，推出夜貓限定折扣，夜夜準備16品精選好物，優惠5折起。異業合作活動、點數多元加碼等優惠回饋消費者，包含與AsiaYo合作祭出限量訂房金及豪華露營抽獎，還有全檔期最高43％回饋。

「樂天雙11購物節」六大亮點。

1.刷樂天信用卡爽賺11％回饋；2.每日整點搶5折；3.千萬優惠券天天領最高省9000元；4.12大品牌破盤5折up限時搶；5.滿499元超商取貨、宅配到家免運費；6.指定店家滿2000元享點數10％回饋。

蝦皮購物「11.11最強購物節」首波強檔優惠。

第一重：免運券極致發揮，全站0元免運券11張開放預領；第二重：蝦皮店到店，再抽全年免運；第三重：蝦皮店到店取件，送咖啡。

486團購：熱門家電優惠下殺5折起，信用卡分期0利率、無卡分期0利率及免運、滿額抽好禮等。包括LG家電滿萬加碼抽LG拖地機、電子口罩及限量無線耳機；G-PLUS雙側過濾超淨化空氣清淨機下殺5折，現省14000元。

露天拍賣「1111豪禮狂歡、全民一起下單」活動。

活動一：狂撒優惠折扣碼，最高即可現折100；活動二：人人享13張免運券；活動三：每日整點特殺，上百件熱銷商品最低2折起。今年露天將打造點數生態圈，推出全新的站上專屬「露幣(RUBEE)」點數，回饋所有在露天消費的會員。主打活動11月1日-11月14日首筆下單皆享2％回饋，最高回饋30露幣，1露幣等同1元。