今年適逢巨人少棒奪得世界少棒冠軍屆滿50周年，第1、3代巨人少棒隊選手今天再組隊，站上棒球場，與台南柏立長青軟式棒球隊進行友誼賽，包括第1代巨人吳誠文 、沈清文及第3代巨人連永紹 、宋正立、蔡仁嘉等人都到場參與，直呼很熱血、感動。

第12屆巨人盃少棒錦標賽今天上午在台南亞太主球場、亞太副球場、小北E球場及小北C球場等4個場地開打，第 1、3代巨人少棒隊選手也獲台南市政府邀請，上午在亞太少棒主球場與台南柏立長青軟式棒球隊進行3局友誼賽。

第1代及第3代巨人少棒隊選手為主的「老巨人」們在球場重現當年鋒芒。(曹婷婷攝)

現為工研院協理及南分院執行長吳誠文，雖然下午1點清華大學還有課要上，即使只能打2局，他仍專程跑這一趟，下場暖身後，感覺手感不錯。他說，平常雖然有運動，但很久沒比賽了，內心很感動。第3代巨人蔡仁嘉說，卸下球衣40年了，很久沒打球，好險賽前練習手感不錯，希望能有好表現。。

台南柏立長青軟式棒球隊。。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲到場開球，他說，今年逢巨人盃第一代少棒隊50周年，自1971年開始以協進國小選手為班底的第1代巨人少棒隊，一路從台南打到全國，從亞洲走向世界，憑著優異表現榮獲第25屆世界少棒錦標賽冠軍，凝聚台灣人民情感，更讓棒球成為全民焦點。

黃偉哲說，台南是棒球之都，但如果沒有巨人隊就失色很多，巨人隊不僅是台南的英雄、台南的驕傲，也是國家的英雄、國家的驕傲，台南的棒球風氣要一直向下傳承下去。

體育處指出，此次巨人盃少棒賽，共有來自全國32校隊伍齊聚一堂，角逐冠軍寶座。去年起，巨人盃少棒賽便在亞太棒球訓練中心少棒主副球場舉行，繼今年6月成棒內野練習場落成後，成棒主副球場也將陸續於明後年完工，打造巨人盃三級棒球比賽。