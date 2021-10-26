由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）舉辦的第二屆「國際太空站Kibo機器人程式設計挑戰賽」（Kibo-RPC）決賽，巴拉圭留學生組成的台灣代表隊「巴拉圭·台灣雙子星隊」（GeminiPYTW）獲得第3名。

Kibo是由日本JAXA為國際太空站（ISS）製造的艙組。本次競賽題目難度提高，參賽學生必須編寫程式控制Kibo上的飛行機器人Astrobee，精準地移動位置和方向，避開禁行區並及時抵達定點，做出指定動作，以完成任務。

參賽學生為Astrobee飛行機器人編寫的程式，必須考慮禁行區及其他不確定的干擾因子，設計一個最穩定的演算法，讓Astrobee飛行機器人可以及時抵達定點。受到干擾因子的影響，同樣的程式執行8次會有8次不同的結果，故遞交的程式會被執行8次，以最差的一次來計分。如果超過10分鐘無法讓機器人完成任務，則不計分。

國研院表示，亞太地區共有9國參加24日舉辦的Kibo-RPC決賽，受疫情關係，賽事改以遠端連線方式進行。

國研院指出，比賽歷時1小時20分鐘，9國代表隊的程式依複賽成績排名依序載入Astrobee機器人執行，台灣為第2個隊伍。因任務困難度比去年提高，最後僅2隊操控太空站上的Astrobee機器人達成任務，被列為Rank A，第一名是泰國隊，第二名是孟加拉隊。台灣代表隊雖未完成任務，但在被列為Rank C的隊伍中表現最佳，因此獲得第三名。

國研院太空中心指出，期待明年JAXA繼續舉辦如此高水準的競賽，並希望台灣各大專院校及高中有興趣於太空研究及機器人設計的學生，能再次踴躍參與，把握這難得與國際太空站互動的機會。