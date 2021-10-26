大陸多地開始施打新冠疫苗第三劑加強針的同時，也啟動3至11歲兒童新冠疫苗接種。目前，已有湖北省、海南省、湖南常德、浙江金華等地啟動接種。各地通知顯示，獲批為3至11歲人群接種的均為不活化疫苗，廠家包括國藥、科興疫苗。

大陸3至11歲兒童的接種方式為學校（幼兒園）集體接種或自行前往接種點接種，接種新冠病毒疫苗需要監護人全程陪同，透過醫生評估且監護人簽署知情同意書後才能接種。

湖北省衛健委在25日發出通知，根據大陸國務院新冠肺炎疫情聯防聯控機制和省新冠肺炎疫情防控指揮部的統一部署，為進一步提高新冠病毒疫苗接種覆蓋率，在12歲以上人群接種的基礎上，湖北省啟動3至11歲人群新冠病毒疫苗接種工作。

此外，浙江省已有金華、衢州、平湖等地發布接種通知。據金華市衛健委25日消息，金華市已啟動3至11歲人群新冠病毒疫苗接種。據「健康衢州」微信公眾號消息，衢州市於24日開始，對3至11歲人群啟動新冠病毒疫苗接種工作。據平湖市人民政府新聞辦消息，平湖市於25日開始，對3至11歲人群啟動新冠病毒疫苗接種。

在湖南，常德、益陽、永州等地也已啟動3至11歲人群新冠病毒疫苗免費接種。據各地通知，益陽市從23日起啟動，常德市從24日起全面啟動，永州市從24日起啟動。

海南也已啟動接種。據海南省疾控中心官網25日消息，當前已啟動3至11歲人群免疫接種工作。據「海口日報」公眾號24日消息，海口市更早部署，於23日起全面啟動3至11歲人群的新冠疫苗接種工作。

此外，福建、安徽阜陽等地已將啟動接種提上日程。據《福建日報》消息，褔建省副省長李德金22日表示，要做好18歲及以上人群的新冠疫苗加強免疫接種工作，落實3至11歲人群接種實施方案，提高在校、在園兒童接種率，確保應種盡種。

至於兒童接種新冠疫苗安全性如何？據湖北省衛健委25日消息，湖北省疾控中心專家解答，稱目前獲准在3至11歲兒童中使用的新冠病毒疫苗為國藥與科興生產的新冠病毒不活化疫苗。根據臨床試驗數據顯示，兒童組(3至11歲)接種疫苗之後，安全性良好，和12歲以上的成人組一樣安全，同時抗體水平也和成年人是一樣的，兒童青少年接種新冠疫苗的耐受性良好。接種不良反應主要為發燒和接種部位疼痛。