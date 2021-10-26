謝霆鋒和王菲、張柏芝長久以來的關係剪不斷理還亂，3人愛恨情仇一直讓外界霧裡看花，趙薇就曾經在節目中問過謝霆鋒「王菲哪裡比不上張柏芝？」對此，謝霆鋒也坦率回答張柏芝有3點是王菲做不到的，當時消息一出引起軒然大波。

謝霆鋒年輕時和王菲愛得轟轟烈烈，卻傳出張柏芝介入而分分合合，最後王菲嫁給李亞鵬生下李嫣，隔年謝霆鋒也和糾纏已久的張柏芝結婚，直到2012年謝霆鋒宣布離婚，2013年王菲也和李亞鵬結束8年婚姻，當年錯過的謝霆鋒和王菲才終於又越走越近，最後重燃愛火。

謝霆鋒和趙薇因演戲相識。(圖/翻攝自微博)

趙薇當年因為和謝霆鋒拍《玉觀音》相識，2人已是多年好友，有次趙薇上謝霆鋒的節目，因為喝酒喝到有點茫，竟直接問謝霆鋒：「張柏芝哪一點比王菲好？」而謝霆鋒也沒有迴避問題，反而在深思熟慮後回答，「外表、孝順、責任心」，相較起來，王菲活得率性堅強，謝霆鋒還曾評價過她，「她從來沒有向任何人低下過頭來，她是一個很高貴的女人。」

而張柏芝是小女人，外表性感、個性小鳥依人，她第一次和謝霆鋒回家見父母時，還畢恭畢敬為公公婆婆送茶，甚至告訴謝霆鋒：「妻子可以有很多，爸爸媽媽只有一個，要聽爸爸媽媽的。」一番話讓謝霆鋒很感動，且張柏芝即使離婚後仍常帶孩子去探望謝賢，謝賢也對這個媳婦讚譽有加，還曾說過「兒媳婦只認張柏芝」如此高的評價。