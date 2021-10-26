大型重型機車騎士楊欣岳，去年12月30日下午5點多，騎車行經新北淡水民權路3巷口，超速撞上正在路口指揮交通的義交黃國興，事故發生後49日，黃因腦出血併氣腦，宣告死亡，新北市長侯友宜、警察局局長黃宗仁赴靈堂弔唁，表示相當痛心，全力協助家屬處理喪葬事宜，士林地檢署日前偵結，依過失致死罪起訴大型重機騎士。

起訴指出，楊欣岳行經速限每小時50公里的路段，貿然超速直行，未注意車前狀況，撞上站在路口指揮交通的義交，導致黃身上多處損傷、顏面、雙側小腿骨骨折以及雙眼角膜損傷，送醫救治，經過醫院49天搶救，2月17日仍宣告不治。

新北市市長侯友宜、警察局局長黃宗仁到靈堂弔唁時，稱讚黃充滿正義感，時常提醒危險駕車的民眾要注意安全，有著一副深怕民眾受傷的菩薩心腸，感謝黃任職新北義交14年維護交通順暢。

起訴書指出，根據現場交通事故圖以及相驗屍體證明書、現場照片等，認定黃男的死亡與楊的駕車行為，確有過失以及因果關係，認定楊男涉犯過失致死罪，依法起訴。