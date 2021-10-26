沙烏地阿拉伯一名前資深情報官員聲稱王儲沙爾曼是個「沒同理心的精神病患」，他曾吹噓自己有辦法殺死時任領袖阿布杜拉國王，為父親登基掃除障礙。

英國「衛報」報導，2017年5月逃離沙國並流亡加拿大的賈布里（Saad al-Jabri）接受美國哥倫比亞廣播公司節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時還說，異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙烏地阿拉伯駐伊斯坦堡總領事館遇害後，他也接獲警告，說有一支暗殺小組正準備前往加拿大對他下手。

賈布里說，有人警告他「不要靠近任何沙國駐加拿大使團、不要去領事館、不要去大使館」。當他詢問原因，他說對方告訴他，「他們肢解了那個人，他們殺了他。你現在是名單中的第一人。」賈布里也在節目中首度公開談論他與沙爾曼（Mohammed bin Salman）決裂的過程。

賈布里也提到自己兩名最年幼子女當前面臨的處境，他們在沙國被捕入獄，而外界廣泛認為，此舉是為了迫使他們的父親返國。

他說：「我必須說出來，我在這裡懇求美國民眾和美國當局，協助我讓我的孩子獲釋，並讓他們恢復（正常）生活。」

沙國政府沒有回應賈布里的指控，但在聲明中表示，「賈布里是個名譽掃地的前政府官員，長期以來一直捏造故事並製造干擾，以掩蓋自己犯下的金融犯罪」。

賈布里過去是另一名王室成員納衣夫（Mohammed bin Nayef）王子的長期顧問。前王儲兼內政部長納衣夫目前被關押在沙國，被視為沙爾曼的潛在政治對手。

沙國當局先前否認曾派人赴加拿大暗殺賈布里，也不承認曾奉沙爾曼之命謀殺「華盛頓郵報」專欄記者哈紹吉，不過美國情報機構今年稍早公布4頁解密報告，認定哈紹吉死於沙國實質統治者沙爾曼批准的行動。

根據賈布里所言，一個6人小組2018年10月中降落在渥太華機場，向加拿大邊境官員謊稱彼此認識，並且攜帶可疑的DNA分析設備。這個小組在機場遭當局攔截後被加拿大驅逐出境。加拿大政府說：「我們曉得有外國勢力企圖威脅加拿大居民一事。這令人完全無法接受。」

賈布里受訪時，將沙爾曼描繪成魯莽且不值得信任的人。他說，沙爾曼是「沒有同理心的精神病患，他冷血無情，未曾從經驗中汲取教訓」。

賈布里還聲稱，沙爾曼「擔心」自己有把柄落在他的手裡，包括沙爾曼與當時的王儲納衣夫在2014年的談話記錄；據稱沙爾曼當時吹噓說，他有辦法殺死阿布杜拉國王（King Abdullah bin Abdulaziz al Saud），為自己的父親清除障礙。

賈布里說：「他對納衣夫說，『我想暗殺阿布杜拉國王。我有一枚來自俄羅斯的毒戒指，只要跟他握手，他就完了』。」

賈布里補充說，他知道有兩份錄音檔，也知道它們的所在位置。

今年1月，數家沙烏地阿拉伯國營企業在加拿大興起訴訟，指控賈布里在內政部工作期間挪用國家數十億美元的資金。賈布里否認他盜用任何公款，也對自己的人身安全表達不安。

賈布里說：「我已經可以預期自己總有一天會遭遇不測，因為這個人沒看到我死，不會善罷干休」。