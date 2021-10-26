蘋果今（26日）宣布系統將進行全面大更新，包括iOS 15.1、iPadOS 15.1等，此外許多用戶期待已久的正式版 macOS Monterey也將亮相，盼能提升全體用戶的體驗與感受。

蘋果公布會進行的系統更新，有iOS 15.1、iPadOS 15.1、watchOS 8.1、tvOS 15.1及HomePod 15.1 版，其中iOS 15.1與iPadOS 15.1新增原先iOS與iPadOS 15所沒有的ProRes錄影功能，另外開闢FaceTime支援SharePlay功能，可與其他用戶共享Apple Music、Apple TV等APP功能與畫面。

此外，翻譯APP將支援繁體中文版本的翻譯，錢包APP則新增新冠肺炎疫苗卡與相關功能，先前有用戶回報的Bug也獲得解決，包括照片APP錯誤回報儲存空間已滿、天氣無法顯示氣溫及無法偵測無線網路等。

不僅如此，macOS最新作業系統Monterey正式上線，將提供新版Safari、新的捷徑App、SharePlay及快速備忘錄等功能。

而HomePod 15.1 版則進行不少重要更新，過去HomePod需要透過iPhone以AirPlay方式實現無損音質與杜比音訊，現在則提供直接使用的功能，用戶不需要再多一道手續。