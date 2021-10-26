工業電腦廠凌華(6166)力拚2021年第四季成長動能躍進，帶動全年營收恢復成長、達成年增5～10％目標，近日股價向上走升，今（26）日開高後在買盤敲進下放量勁揚4.72％至71元，創4月中以來半年高點，截至午盤維持約2％漲勢。三大法人昨日買超54張。

凌華受惠歐美客戶需求復甦，今年以來訂單需求及能見度均佳，但零組件缺料影響生產交貨進度，採購成本增加亦使毛利率承壓，使缺料成為今年營運挑戰。凌華第三季自結合併營收22.91億元，季增1.39％、年增0.03％，連3季穩步回升，表現符合公司預期。

累計凌華前三季自結合併營收66.48億元、年減3.98％，衰退幅度持續收斂。展望後市，公司預期缺料狀況有望持續改善，配合漲價轉嫁成本效益顯現，可望帶動第四季營收跳升站上今年高峰，帶動全年營收「逆轉勝」、達成長5～10％目標，毛利率亦可望持續改善。

凌華董事長劉鈞先前指出，未來市場契機將聚焦5G專網＋各種智慧化設備，而邊緣AI、邊緣可視化、自主移動等新技術，將帶動智慧製造、機器人／自駕車、智慧醫療等三大新成長動能，均可望在今年起顯現，因此今年將是令人振奮的一年。

凌華全球財務長鄒大智則表示，基於在手訂單需求，凌華目標明年營收達雙位數成長，三大事業群以嵌入式平台及模組事業處（EPM）成長動能較強，漲價及缺料狀況趨緩，毛利率有機會回升至40％，朝挑戰2025年營收達10億美元（約新台幣280億元）目標邁進。

投顧法人認為，凌華積極布局邊緣運算切入自駕車市場，機器視覺與鴻海合作導入工廠自動化，這些均需要時間發酵。不過，近期透過與友達合作切入顯示器模組整合，此部分預期將較快有營運貢獻。