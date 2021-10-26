受到傳統旺季已過，且缺料的衝擊等影響，記憶體產業本季進行修正，但隨著Windows 11推出後近期個人電腦市場需求出現回溫，在後疫情時代，商用筆電採購量能可望逐步回升帶動，有機會讓明年首季產業逐步回穩，價格止跌。

另外，上週末台灣發生規模6.5的地震，記憶體大廠美光(Micron)桃園廠的部分生產受影響。外電報導，美光證實地震影響桃園廠的產線，聲明稿稱：「美光正在評估衝擊，以決定全面復產的適當步驟」。

分析師估計，生產受阻可能有助DRAM價格反彈，激勵美光股價彈高。25日美光上揚1.85%、收68.76美元、觸及月線。據估計，桃園廠佔美光DRAM產能的1/3，市場原本預期DRAM價格轉折點將在2022年上半年，現在有可能更快發生。

南亞科(2408)預期，DRAM市場短期供需不平衡，第4季將步入修正期，不過因供應商庫存量都很低，且市場有不錯需求，第4季應不會大幅度修正，將落至介於第2季至第3季之間的水準。

據南亞科指出，商用電腦市場需求依然穩健，Chromebook需求趨緩。網通訊及智慧音箱等需求持續成長，伺服器、電視及車用市場則可能受到零組件缺料影響。

研調機構預期，不同應用的記憶體市況可能出現差異，電腦用標準型記憶體第4季報價下滑5~10%；伺服器記憶體價格將持平至下滑5%，行動記憶體則可能持平表現，整體DRAM價格將轉跌3~8%。

華邦電(2344)則在利基型記憶體及編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市況依然熱絡下，法人估第4季業績可望續揚，續創歷史新高紀錄。