CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)雖略受東協疫情干擾，2021年第三季合併營收仍順利再創新高、表現優於預期，法人看好獲利將同步創高、且第四季營運可望續締新猷，全年營運創高可期。

同欣電股價8月中觸及284元新高後一路拉回，5日下探208元後止跌回升，今（26）日開高後在買盤敲進下放量飆升8.38％至271.5元，創8月底以來近2月波段高點、蓄勢再戰新高，鄰近尾盤仍漲逾4％，領漲封測族群。

同欣電9月自結合併營收13.13億元，月增7.75％、年增達25.01％，帶動第三季合併營收創37.76億元新高，季增9.96％、年增31.31％，雙創歷史新高。累計前三季合併營收103.52億元、年增達50.21％，續創同期新高。

同欣電先前表示，第三季東協地區疫情升溫使3個客戶暫停生產，略微影響營收成長動能，隨著客戶復工，8月營收已優於預期，第三季應可達成季增個位數目標。實際結果季增達近雙位數，表現優於公司及市場預期，法人看好獲利可望同創新高。

展望後市，隨著智慧手機進入零組件備貨旺季，法人預期同欣電手機CIS封裝稼動率可望回升至逾7成的健康水準，車用CIS封裝產能則持續滿載，預期今年車用CIS營收可望年增逾3成，使全年手機及車用CIS占比自去年的6比4變為約5比5。

同時，由於陶瓷基板、混合模組及RF模組訂單維持穩健，法人看好在旺季效應帶動下，同欣電第四季營收及獲利可望高檔續揚、再創新高，使全年營收看增39％、與獲利同步創高，每股盈餘估逾14元，明年營運可望持續成長創高。