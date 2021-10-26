信鼓勵年輕人要好好把握青春。（電影《青春弒戀》提供）

國際導演何蔚庭新作《青春弒戀》，由林柏宏、李沐、陳庭妮、林哲熹、丁寧、姚愛寗主演，入圍第58屆金馬獎5項大獎，獲選為金馬影展開幕片、也入選多倫多、東京、費城、羅馬等國際影展，在全球影展口碑持續延燒、好評不斷，今（26日）搶先釋出歌手信演唱的主題曲〈就這樣吧〉30秒MV預告，片花中也驚見信特別客串出現，讓許多樂迷及影迷粉絲驚呼「好期待看到信演出」。

一向很欣賞何蔚庭作品的信，此次收到演出邀約非常驚喜，讓他有機會過過戲癮，信笑說：「其實一直對表演很感興趣，跟唱歌是在完全不同的領域，會接演《青春弒戀》有一部分也是被片名所吸引。演出短短的幾場戲之間，要讓觀眾跳脫我是『信』的既定印象，給大家們一個新的形象跟概念，很期待上映的那一天。」何蔚庭導演也透露，信在片中是關鍵角色，更與今年入圍金馬女配角的陳庭妮有重要的對手戲，她笑說：「當初尋找信扮演的角色，覺得雖然短短2、3場，但因為角色跟庭妮角色的生活有很大的牽引，不能隨便找熟悉朋友來幫忙『特別客串』。他要氣質出眾，令大家印象深刻。當然實際條件是，外表要至少和庭妮高。當初為了說服信，還寫了一則短訊表達我對他的角色的想法，抱著忐忑的心情等待，沒想到他爽快的答應。」

除了特別客串演出，信也特別為電影量身創作、製作、演唱電影主題曲〈就這樣吧〉，延續片中一步步鋪陳堆疊的氛圍，信寫出一首既深情又疏離、既暴烈也甜美的歌，將一段感情站在崩塌邊界、卻無能也無力扭轉的心情，描寫得十分動人。何蔚庭導演也分享其實在第一次聽信提供的Demo前，都還抱著很忐忑的心情，直到一聽完就覺得「中了！」，非這首歌不用，導演分享：「雖然和信認識時間不多，但覺得跟他很親切。他寫歌有一天還問我歌詞的意見。讓我受寵若驚。一點也沒有大歌手的架子。」

對於電影中探討的青春流逝的議題，信維持著一慣風格，用灑脫態度笑說：「總有一天輪的到你的，趕快好好把握青春吧！」就一如英國影評網站CLAPPER評論電影《青春弒戀》：「雖然人們看起來被網路連結得如此緊密和相互關聯，但其實我們正處於瀕臨病態的疏離和絕望的邊緣上。」〈就這樣吧〉歌裡沒有一起作的夢、也不存在一起嚮往的未來，穿梭虛擬與真實的現代異境，我們也許都成了感情失能的異鄉人。在這首歌裡，信以聽似頹廢冷冽的口氣，唱著藏在字句之間的濃烈情感，所有那些欲說未說的話，像是密碼等待理解，然而，就這樣吧。〈就這樣吧〉已經於各大數位音樂平台上架。電影將於11月12日至14日限定口碑場搶先上映，11月19日正式在台上映。