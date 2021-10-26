立法院預算中心報告指出，空軍辦理「F-16型機遠距精準武器籌購案」470億元，於111年度編列首年預算，卻未依預算法規定列明全部計畫內容，不利本院審議預算時評估其合理性。另本案內容既涵蓋不同彈種，且有部分品項涉及機密而無法對外公開，允宜研議依其機敏性分開建案並分列公開及機密預算之可行性。

報告指出，空軍司令部111年度於「一般裝備」業務計畫中，新增「F-16型機遠距精準武器籌購案」，計需470億8073萬元，納入111-116年編列。本案係跨年期計畫並置於公開預算，當應依規定列明全部計畫內容以利本院審議，惟於111年度國防部所屬單位預算書中，該項計畫於並未詳實揭露採購品項及數量等攸關資訊，不利外界評估其預算合理性。又本案採購品項既涵蓋不同彈種，且尚有未能公開之部分，空軍允宜評估就不同彈種分開建案，並將不宜公開部分移列機密預算之可行性。

報告指出，空軍就籌購內容說明略以，「本案籌購範疇列有AGM-84H飛彈，該型彈藥美方已於109年10月21日同意供售我135枚，符合我作戰需求，餘本案內容涉及軍事計畫相關資訊，依『國家機密保護法』及『國家機密保護法施行細則』等規範無法提供。」按國防部所屬單位預算區分公開及機密2部分，本案籌購武器品項既涵蓋不同彈種，且有尚未能公開部分，空軍未能依其機密屬性分開建案，恐有便宜行事之疑慮；又既經評估列為公開預算，卻又以部分品項涉及機密而不願公開攸關資訊，亦不利外界後續監督其執行進度。