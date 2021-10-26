「2021年台北國際旅展」將於11月5日至11月8日於南港展覽館展開，台北及高雄圓山聯手推出眾多優惠，住宿券下殺31折起、餐券下殺5折起，現場加碼單筆消費滿5000元贈送最夯「圓山東密道」導覽券乙張，價值500元，只送不賣。每日前100位購券者，加贈「圓山獨家點燈系列撲克牌」乙份。為服務無法至旅展現場的民眾，圓山大飯店即日起至11月15日下午5時止，官網同步推出線上旅展，亦可親臨飯店外賣櫃購買。

台北圓山推出聯合住宿券，單張售價3300元，購買1本五張售價15000元，旅展超低下殺31折起，可依使用張數入住不同房型。入住期間，可免費暢游奧林匹克標準戶外泳池、健身房、室內兒童遊戲室及兒童攀岩場等設施。高雄圓山推出「平日市景客房住宿券」每張2800元含早餐2客，「平日一泊二食住宿券」每張3980元含早餐及晚餐各2客，入住即可前往體驗高雄最夯的打卡熱點「景觀木棧道」，可漫步至澄清湖欣賞浪漫的湖光景色。

迎接尾牙春酒聚餐需求，台北圓山推出「平日澎湃歡聚精選桌席」券，每張售價12800元，最高享折扣73折，可自由選擇使用於金龍餐廳(廣式料理)或圓苑餐廳(江浙料理)。凡持合法證件驗證年滿18歲的賓客於現場購買「平日澎湃歡聚精選桌席」券，含祕境花園威士忌一瓶！無論是家庭歡聚、老友敘舊或公司聚餐。

「平日一日元首雙人體驗券」每張售價3200元，享折扣52折，憑券可於金龍餐廳(廣式料理)、圓苑餐廳(江浙料理)享用國宴文化饗宴雙人套餐乙套，喜歡西式套餐的民眾亦可購買此券加價800元於圓山牛排館享用國宴文化饗宴。購買此券還可參加最夯「圓山東密道」導覽及體驗「圓山好時光 · 東方風華裝扮體驗」。

廣受歡迎的松鶴餐廳平日自助午晚餐單人券，一本10張售價9000元，購買一本10張加贈平日松鶴自助下午茶券1張，相當於69折。松鶴餐廳平日自助下午茶單人券，一本5張優惠價3000元。

「假日中式早午茶超值雙饗券」899元，可享超值圓苑餐廳假日下午茶雙人套餐乙客或金龍餐廳假日早茶雙人套餐乙客。喜歡品嚐各式美饌的民眾不妨選擇「平假日圓山名廚晶饡任饗券」售價6900元。憑券可自由選擇使用「金龍餐廳平假日午晚餐6人桌菜」、「圓苑餐廳平假日午晚餐6人桌菜」或「圓山牛排館平假日午晚餐4人套餐」以上餐廳3選1。「平日圓山牛排館午間套餐券」，輕鬆入手價999元，各式主廚精選主菜，搭配前菜、湯品，還可使用自助式綜合起士生菜沙拉，吃的精緻、美味又盡興。

「平假日宴會通用抵用券」一本20張售價20000元，購買即贈送「平假日宴會通用抵用券」2張(價值2000元)，「平假日宴會通用抵用券」可用於台北圓山大飯店宴會廳中、西式桌席宴會抵用，抵用金額無上限，無論是即將步入禮堂的新人，或是年底春酒尾牙的宴會需求，「平假日宴會通用抵用券」絕對讓您買到賺到。

為歡迎大家來到台北國際旅展共襄盛舉，每日限500份現場單筆消費滿5000元，即贈送「圓山東密道」導覽券乙張，價值500元；每日前100名購券者加贈「圓山專屬點燈系列撲克牌」乙份。