交通部航港局委外創作繪本《守護大海的人》，4月底新舊交通部長交接後，印有前交通部長林佳龍寫序的2000本繪本卻被銷毀，引發爭議。交通部長王國材26日接受媒體人黃光芹專訪時還原此事，表示是誤會一場；他並表示氣象局現在也有1000本印有林佳龍寫序的書還在倉庫，這一次一定會妥善運用，請各局處行銷規劃。

王國材說，今年4月20日他上任擔任交通部長，交通部主秘問他如何處理已經印好的書，當中就包括印有林佳龍寫序的書。他當時給的答案是「已經印好的部分，請各局處行銷規劃」，但他不知道有幾本。

王國材說，林佳龍全國知名度高，他自己的個性則是希望比較低調，所以他認為可以放局處長的名字即可。後來他知道《守護大海的人》印了2000本，航港局之後用航港局局長葉協隆的序又重印2000本，同仁可能認為不要發行舊部長的書，所以處理掉了。

王國材重申，他沒有下令銷毀，也跟林佳龍傳簡訊表示很抱歉，並把當初跟交通部同仁溝通的簡訊傳給林佳龍看，林佳龍回說很痛心，但能理解。

王國材說，他跟林佳龍關係密切、合作愉快，到現在為止他都覺得用林佳龍的名字寫序的書都OK，因為林佳龍親和力夠。像現在氣象局還有1000本林佳龍寫序的書放倉庫，書上有印日期，這畢竟是林佳龍任內的成果，王國材就交代把書送出去。

另王國材補充，前面2000本跟後面2000本書都付費給繪本作者了，這是沒有問題的。