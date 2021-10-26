國內新冠肺炎疫情穩定，雖維持二級警戒，但防疫再放寬，好消息鼓舞人心，義大世界搶先全台宣布將舉辦跨年活動，12月31日將施放888秒大型藝術煙火，邀請民眾年底假期，就到義大世界看高雄最強跨年煙火！

義大世界表示，施放888秒大型藝術煙火，以絕美火樹銀花點亮南台灣的夜空，除了施放頂級尺玉煙火彈，大尺寸煙花高空綻放震撼絢麗，今年還採用新工法擴大施放效果，視覺饗宴更盛大，充滿張力與希望，要與民眾一同許下新年心願，迎接平安、璀璨的2022年。

義聯集團表示，義大世界跨年煙火第13年登場，已是南台灣深具代表性的跨年活動，2021年，全球面臨新冠肺炎的挑戰，疫情衝擊生活，帶來不安，感謝全台團結抗疫，成功控制疫情，大家才能一起迎接2022年。

因此，這次義大世界跨年主題，特別訂為「紫耀義大 樂享平安」，願新的一年享有平安就是最大的快樂，同時，煙火將施放888秒，運用福氣的888數字，祈福百業復甦一路發，為嶄新的2022年灌注滿滿祝福。

今年煙火將在義大世界大草坪施放，共分為4大主題，包括「關懷、希望、勇氣、未來」，煙火設計首波曝光，概念強調「開闊與希望」，高空煙火將運用大草坪斜坡的地形，布署各尺寸煙火彈從多點、多角度施放。

同時採用全新訂製的特殊施放器材，使煙火施放以大扇形方式呈現，層層綻放立體交錯，還有如同勝利圖騰的雙V特效，色彩繽紛的令人目不暇給，打造一場近看震撼、遠看讚嘆的跨年煙火秀。此外，今年將再度採用頂級尺玉煙火，但施放方法不同以往，充滿驚喜的精彩設計，將陸續曝光，讓民眾耳目一新。