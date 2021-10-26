在這城市尋尋覓覓 #鳥人愛維斯。（翻攝自OWNDAYS台灣Channel）

台北車站指標「鳥人」在今年七月被拆除，當時引起不少民眾不捨，許多人哀嚎「以後沒有路標了！」如今鳥人的最新落腳處曝光，原來與捷運公司的合約期滿後，它就被日本眼鏡店Owndays總經理買下來，現在被放在該品牌忠孝敦化門市中，引起網友熱議，沒想到鳥人移民了，而且放在車站裡的原來是真品，太驚人了。

臉書粉專「台北ジャピオン」日前在發文表示，原本安裝在台北車站的「鳥人」雕像在今年七月被拆除，如今被放置在眼鏡店Owndays忠孝敦化門市中，據了解，是因為眼鏡店的總經理非常喜歡這項裝置藝術品，因此決定向藝術家購買此作品。

貼文引起網友熱烈討論，「鳥人被Owndays下了」、「在北車的竟然是真品」、「鳥人竟然移民了」、「真的是北車裡面的那一隻」、「為了鳥人可以去Owndays配眼鏡」、「鳥人被買回家了」、「精神指標欸」。

台北火車站的地下街錯綜複雜，不少民眾走著走著就迷路了，過去11年來不少人靠著鳥人雕像成功找出方向，也讓這個裝置藝術被當作「北車指標之神」，甚至一度成為外國旅客來台必拍的的景點之一，但在今年七月因為合約到期被撤除，當時引起不少網友驚呼「這不是重要地標嗎？怎麼會拆掉？」

鳥人雕像原本的名字是「夢遊（Daydream）」，又稱作「鳥人愛維斯（Aves）」，是藝術家何采柔和郭文泰在2010年時共同創作的裝置藝術