41歲女星安以軒與澳門德晉售團CEO陳榮煉，於2017年結婚後，分別在2019年生下兒子「66」，並在去年10月迎來寶貝女兒「娃寶」，美滿的家庭生活羨煞不少人。今（26 ）日娃寶滿周歲，安以軒特別在微博上發文分享喜悅，並公開老公送給女兒的巨鑽，讓網友們相當驚訝。

安以軒今日於微博上發文表示「秋天是豐收的季節，去年的這個時候我收穫了最溫暖的妳，謝謝妳來做我的女兒，妳讓拔拔更溫柔，讓6哥不孤单」，還以俏皮的方式祝福女兒「吃好睡好，平安健康快樂的長大，實現只喝奶不幹活的幸福生活，送妳笑臉蛋糕，希望未來的日子妳能這樣天天開心」，最後甚至提到他們除了送給她一本專屬的護照本外，相當寵愛女兒的CEO老公，還大方送給女兒10.22克拉的心型裸鑽，讓安以軒忍不住吃醋表示「麻麻吃醋了～ 吃起來 ～甜甜的」。

另外，在安以軒公開的影片中，也可以看見夫妻倆的用心，為了替女兒慶祝周歲生日，安以軒特別包下飯店進行傳統的福建抓周儀式，並在地上準備了多樣象徵不同職業的物品讓女兒抓取，現場十分熱鬧，奢華的布置與繽紛的餐點，也讓網友忍不住留言並送上祝福「一家四口真幸福」、「娃寶真是太可愛了」、「娃寶果然是幸福的小公舉」、「娃寶的眼睛太好看了，周歲快樂」、「好棒的慶生趴，幸福的孩子」。