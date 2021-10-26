為表達對弱勢家庭的關懷，新北市板橋區公所將於10月30日上午8時至下午4時在全區7個據點同步發放9萬5830公斤的「愛心米」，凡戶籍設在板橋區低收入戶每戶可領取25公斤白米，中低收、弱勢兒少、中低老人、中低身障等則為每戶15公斤，受惠的弱勢家庭高達9130戶。

板橋區長范姜坤火表示，今年為連續第14年發放愛心米活動，每年2次向農糧署北區分署申請米糧，上半年（5月份）因考量疫情持續升溫及弱勢民眾身體健康，為降低染疫風險，取消辦理發放活動一次。由於農糧署加工米糧包裝上均有透氣孔，保存期限2至3個月，公所也提醒民眾領回的愛心米不宜久放，短期內如未能食用完畢，請冷藏於冰箱或冷凍櫃保存。

范姜坤火表示，為持續對於弱勢家庭的關心與協助，減輕生活壓力，活動當天將於本區7處定點發放愛心米，且動員里內志工、公所同仁計175位協助，對於行動不便或年長者將由志工協助搬運，務必使過程圓滿順利。

愛心米領取通知單已於10月18日寄發。本次因嚴重特殊傳染肺炎疫情期間並落實防疫政策，本所將加強宣導領米民眾，全程配戴口罩、測量體溫及保持防疫距離，以降低病毒傳播機會。另為利加速發放流程，活動當天請民眾務必攜帶通知單及有福利身分之身分證正本領取。活動詳情請洽2968-6911分機612社會課蔡小姐。

板橋區愛心米發放地點：

1.板橋區公所（板橋區府中路30號）

2.接源堂（板橋區光正街52號）

3.莊敬公園市民活動中心（板橋區民生路2段120號）

4.民生公園市民活動中心（板橋區民生路1段30-1號）

5.五權公園市民活動中心（板橋區廣權路130號）

6.歡園市民活動中心（板橋區大觀路1段38巷1-7號）

7.崑崙公園市民活動中心（板橋區大觀路3段240號）