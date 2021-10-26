雲豹能源26日正式正式公開發行（6869），以再生能源整合服務品牌之姿，計畫明年初興櫃、拚年底上市，邁向嶄新的企業里程碑。

雲豹能源總經理趙書閔說，太陽能項目不再是我們唯一的重心，這次以全方位再生能源整合品牌角色前進資本市場，讓外界看到我們投資策略、在地服務的優勢，以及對環境永續的理念，於風能、儲能、售電平台、以及水資源等綠能環保領域嶄露頭角，目標打造國內再生能源第一品牌。

全球減碳趨勢盛行，各國力推綠能政策，挹注再生能源市場成長，雲豹能源搭上綠能概念股列車，順利於今日公開發行，且股票代號幸運地獲得6869，象徵「再生能源發電越發越久」。趙書閔表示，6869可說是雲豹能源的lucky number，如同太陽能事業，雲豹能源跟台電、地主業主等皆簽訂20年長期合約，維繫長久關係，攜手朝向永續綠企業，實踐綠能無國界的願景邁進，也切合股票代號6869的意涵。

因應國際綠能趨勢，雲豹能源啟動跨領域布局，從太陽能產業進軍離岸風電和儲能領域，亦跨足水資源再利用產業，並與上緯新能源、天力離岸風電、永冠能源組成離岸風電台灣隊，展現進軍國際能源舞台的雄心。

同時，雲豹能源也發展售電平台，讓發電、賣電一條龍，可提供客戶包含太陽能、風力發電等多樣化的再生能源選擇，並結合儲能服務，讓集團再生能源版圖更加完整茁壯。