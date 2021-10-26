去年彰化出現砸車怪客，廖姓男子接連在鹿港、埔鹽、福興等地犯下超過10起案件，專挑高級雙B轎車下手，以斧頭、刀等工具破壞車輛，法官審理時廖男全程行使緘默權，不發一語以為能逃過一劫，但近日彰化地院判決出爐，仍依毀棄損壞罪判處廖男拘役340日，定應執行拘役100天，可上訴。

今年36歲的廖男專挑高檔車下手，被砸的車輛不是奧迪、就是賓士、BMW等名車，以斧頭砸破擋風玻璃，還會攻擊引擎蓋，拿刀狂刺車輛輪胎，期間廖男騎乘無懸掛車牌的機車犯案，警方動員刑事警察大隊、鹿港、溪湖、北斗等分局警力成立專案小組，短短一天就將廖男緝拿歸案。

法官審理時廖男全程行使緘默權，不發一語以為能逃過一劫，但近日彰化地院判決出爐，仍依毀棄損壞罪判處廖男拘役340日，定應執行拘役100天，可上訴。（本報資料照片）

判決書指出，廖男在偵訊時保持緘默，沒有任何答辯，僅透過辯護人表示，有很多次犯行時間、地點很接近，屬接續犯，另請法官審酌廖男精神狀況，給予從輕量刑，法官也調查廖男確有思覺失調症，經鑑定領有「輕度」身心障礙證明。

今年36歲的廖男專挑高檔車下手，被砸的車輛不是奧迪、就是賓士、BMW等名車，以斧頭砸破擋風玻璃，還會攻擊引擎蓋，拿刀狂刺車輛輪胎。（本報資料照片）

但法官認為，觀察監視器畫面，廖男在進行毀損行為時的舉止、動作，及行為前後騎乘機車之情狀，均未有任何異常之舉，且遭逮時對警員詢問時，均能適切回答，亦未有任何異常之言語或舉止，還知道要隱匿車牌掩飾自己不對行為。

法官審酌，認為被告並未有因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法，也不能致其辨識行為違法或依其辨識能力顯著降低等阻卻責任能力或減輕其刑之情形，加上有證人張男證稱證人張男證稱廖男自訴是因心情不好才砸車，與自己疾病症狀無關，考量告訴人車輛損壞情形，被告未婚領有身障證明等情形，量處其刑。