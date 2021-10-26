110年10月25日由仁愛警分局舉辦的「110年下半年守望相助隊講習」會場上出現1位金髮碧眼的外國男子，他就是來自捷克的「跑山獸」羅培德（Petr Novotny），他的現身讓整個會場引起了不小的騷動。

羅培德（Petr Novotny）之所以被稱呼為「跑山獸」，源自於他在「103年台灣首屆嘉明湖越野賽」中拿下第1名，在這條一般登山客需要1天至2天以上時間抵達的路線，他卻在短短4小時內挑戰完成，從此「跑山獸」的稱號聲名大噪、不脛而走。

捷克「跑山獸」現身南投仁愛警分局，教授山區救難技巧與自保之道。(仁愛分局提供)

「跑山獸」熱愛台灣的山林，也常參加山難搜救工作，近期最著名的搜救事蹟是今（110）年中秋節連假期間的9月19日，1名挑戰1日單攻白姑大山的黃姓山友落隊失聯，最後於9月22日在深谷中尋獲他的遺體，而找到黃男遺體的人，正是「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）。

捷克「跑山獸」現身南投仁愛警分局，教授山區救難技巧與自保之道。(仁愛分局提供)

這次「跑山獸」之所以現身仁愛警分局，正是應仁愛警分局邀請前來。近來山域事故不斷，造成救難人員疲於奔命，由於守望相助隊幹部及隊員常協助救難人員前往救難，故特邀請「跑山獸」前來教授救難的技巧。

跑山獸提醒山友出發前除了要做好期前的整備工作之外，亦應隨時注意未來登山地點天候狀況。跑山獸同時也呼籲，登山者萬一不幸迷路了，可以進行任何行動自救維生，但「登山迷路時絕對不要往下到溪流或河谷」，因為幾乎所有登山迷路者最後都是在河谷被發現，「從來不會從河谷走回來」。

因為溪谷中經常遇到無法克服的地形，尤其台灣溪谷地形陡峭多變化，峽谷、瀑布、崩壁等困難地形多，且又濕滑難走。大雨後，水位也可能瞬間暴漲，在在威脅登山迷路者的生命。因此待在稜線上被救難人員尋獲的時間跟機會，都會比在溪谷中來得好；溪谷地區也不利於被搜救，當進行空中目視搜尋時，經常受到地表植被的遮蔽而很難找到登山迷路者，在溪谷裡尤其如此；溪谷地區不利於生存，溪谷入夜後時常吹起谷風，加上濕度高，氣溫降得更快，容易導致失溫、甚至死亡。

跑山獸指出，執行山域救難任務時，最重要的是「對地形的熟悉」加上「豐富的經驗」，才能在掌握位置時，以最有效率的方式找到目標。運用常用之山域救難工具、地圖判讀定位及搜救技巧，期在實際山域意外事故時能以更安全、快速、有效率的方式進行救援，以即時搶救待救者之生命，並預祝各位守望相助隊弟兄都能平安協助搜救任務，共同維護登山民眾的生命財產安全。