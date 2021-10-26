新竹縣文化局響應「台灣閱讀節」活動，從11月2日至12月11日將結合縣內14所公共圖書館、傑出表演團隊，以「我的閱讀必修課」為主題，副縣長陳見賢等人邀大小朋友跟著圖書館一同完成閱讀任務，累積指定分數可兌換限量的玻璃水瓶或兒童泡泡機喲！

文化局長李安妤說，這次閱讀節將有5場書車配合活動到各地傳遞文化氣息，並與縣內傑出團隊「巴雀藝術」合作，藉午後音樂會、繪本音樂會等方式，玩轉繪本，帶大小朋友走進繪本實境。

文化局圖書館12月將與台積電及球芽基金合作，以結合運動與閱讀的「棒助小英雄」為主題，將球場搬進圖書館，給民眾全新的閱讀感受。

串聯全縣公共圖書館陳列特色的館藏主題書展活動，大小愛書人能在各館取得集章摺頁，欣賞主題書展、參與各項活動可獲得積分，累積指定分數就可兌換禮物。

12月11日在文化局圖書館廣場及文化廣場，結合教育處及新竹縣國中小學辦理閱讀創意市集，有親子共闖閱讀趣、音樂戲劇表演、好書交換等，當天將獎勵年度努力閱讀的讀者，抽出幸運讀者頒給文創好禮及獎狀。

教育處長楊郡慈表示， 教育處與文化局攜手製作國小1到6年級借閱證（樂讀卡），10月完成系統介接及卡片製作後發放各校，共製發36890張，家長可隨時在「我的圖書館App」關心孩子校內借閱情形，培養親子共讀習慣。

另外，目前更將國中小圖書館將導入學生自助借還書系統，今年率先於閱讀推動教師及愛的書庫學校等40校設置，學生可使用樂讀卡自行操作借還書系統，簡化借還書程序，除了減少人力、減少接觸，更重要的是孩子可以學習獨立運用此系統。