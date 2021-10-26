Sony Mobile今天（26日）舉行了全球新機發表會，帶來了針對擁有專業攝影需求的使用者而推出的全新Xperia PRO-I，主打為全球首款搭載1.0型（1吋）Exmor RS感光元件，具備相位偵測自動對焦（PDAF）的「真。相機手機」，搭配了BIONZ X for mobile影像處理器，同時結合front-end LSI（前端大型積體電路），能夠縮短成像效果的時間，同時帶來更佳的夜拍效果。

Sony全新的Xperia PRO-I此次搭載的1.0型（1吋）Exmor RS感光元件，為RX100 VII相機的感光元件優化而來，因著感光效果大大提升，加上延續來自Alpha相機的高速拍攝，以及BIONZ X for mobile影像處理器。（石欣蒨攝）

全新的Xperia PRO-I此次搭載的1.0型（1吋）Exmor RS感光元件，為RX100 VII相機的感光元件優化而來，因著感光效果大大提升，加上延續來自Alpha相機的高速拍攝，以及BIONZ X for mobile影像處理器，因此在低光源下拍攝時，能夠帶來更佳的效果以外，還能在拍攝靜態影像或影片時加速初期作業處理，降低雜訊帶來純淨低噪點的夜拍效果。

另外在鏡頭上就以24mm、16mm以及50mm焦段的3鏡頭組合，同時配有配有3D iToF測距感測器、搭載可變F2.0／F4.0雙光圈設計，而且3鏡頭均擁有ZEISS Tessar光學鏡頭及T* Coating增透及抗反射塗層鍍膜，以帶來不同的HDR效果及淺景深表現。

全新Sony Xperia PRO-I 將推出12GB RAM/512G ROM版本，僅黑色單色，預計將於今年年底在台灣推出。（石欣蒨攝）

在對焦方面，Xperia PRO-I也延續了品牌擅長的各項技術，其擁有共計有315平面相位式自動對焦偵測點，涵蓋觀景窗的可視範圍90%，同時也在拍攝時支援「即時眼部自動對焦」以及「即時物件追蹤對焦」，透過主體辨識演算法（AI）高速又精確的即時追蹤拍攝主體，還有20fps高速連拍搭配 AF/AE自動對焦／自動曝光，使用者不管在拍攝持續高速的人、物時，都能高精準地捕捉被拍攝物體。

Sony全新的Xperia PRO-I 創新配備Vlog專屬外接螢幕，加上針對快速拍攝影片及Vlog所開發的Videography Pro的錄影功能，更適合自拍自錄的創作者。（Sony提供）

而Xperia系列最擅長的，莫過於錄影的功能，作為針對影像的「真。相機手機」，此次不僅是全球首款支援4K 120fps高幀率錄影智慧型手機，同時能夠以5倍速的慢動作的速率進行存檔，還擁有光學智慧防手震錄影(Optical SteadyShot) 及FlawlessEye技術，而且更是史上第1款能夠在錄影時支援「眼部追蹤對焦」以及「物件追蹤對焦功能」，另外還搭載了3個麥克風，包括原來在機身上下方的，以及主相機旁邊還配備了1個獨立麥克風，以支援彈性的收音選擇，

Sony全新的Xperia PRO-I 具備專屬實體拍照按鍵，長按即可迅速啟動Photography Pro，同時機身側邊的專屬照相鍵旁也設置了一組「自定義快捷鍵」，長按時能直接進入已預設為Videography Pro模式拍攝影片。（石欣蒨攝）

而Xperia PRO-I也全新加入了Videography Pro的錄影功能，為針對快速拍攝影片及Vlog所開發，主打能夠直覺式配合現場環境，準確調整對焦、曝光值和白平衡等設定，同時機身側邊的專屬照相鍵旁也設置了一組「自定義快捷鍵」，預設為Videography Pro，長按時能直接進入拍攝影片，也可以根據個人需求而調整快捷功能，加上具備USB 3.2 Gen 2高速傳輸檔案的能力，對於創作者來說就更為方便。

全新Sony Xperia PRO-I 將推出12GB RAM/512G ROM版本，僅黑色單色，預計將於今年年底在台灣推出，同步再推出可供選購的專屬配件，包括Vlog外接螢幕組( XQZ-IV01外接螢幕)，內裡包含了外接螢幕、專屬夾具、L型連接線，還有GP-VPT2BT無線遙控拍攝握把、真皮質感專屬背蓋等。

Sony全新的Xperia PRO-I ，新增了Videography Pro的錄影功能，為針對快速拍攝影片及Vlog所開發，主打能夠直覺式配合現場環境，準確調整對焦、曝光值和白平衡等設定。（石欣蒨攝）

另外今日Sony Mobile也宣布，自Xperia 1 III自推出以來就深受消費者歡迎，更成為了台灣8月期間、2萬元以上的安卓旗艦手機銷售冠軍，而今也同步宣布，即將在台限量推出全新的「消光綠」配色，以回饋台灣消費者，機身以霧面消光質感搭配知性絕美綠色，預計將於11月限量上市，定價3萬6990元。

全新Sony Xperia PRO-I ，同步再推出可供選購的專屬配件，包括Vlog外接螢幕組( XQZ-IV01外接螢幕)，內裡包含了外接螢幕、專屬夾具、L型連接線。（石欣蒨攝）

全新Sony Xperia PRO-I ，同步再推出可供選購的專屬配件，包括Vlog外接螢幕組( XQZ-IV01外接螢幕)，內裡包含了外接螢幕、專屬夾具、L型連接線。（Sony提供）

全新的Sony Xperia PRO-I採用完全無塑膠材質包裝。（Sony提供）

Sony Mobile今（26日）同步宣布，即將在台限量推出Xperia 1 III的全新「消光綠」配色，以回饋台灣消費者，機身以霧面消光質感搭配知性絕美綠色。（石欣蒨攝）