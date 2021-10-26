Ateam Entertainment Inc.（本社：愛知縣名古屋市，社長：中內之公）旗下直營的新感覺即時戰鬥RPG《UNISON LEAGUE》在日前與電視動畫《進擊的巨人》 展開的合作活動已進入後半階段。10月25日（一）維護結束後活動已煥然一新，並追加了《進擊的巨人》The Final Season的合作角色、造型與全新任務。

● 瑪雷的戰士們登場！電視動畫《進擊的巨人》合作後半階段開始！

後半階段的活動裡，「阿爾敏」、「里維」、「漢吉」等新合作角色將以The Final Season的形象登場！除此之外，「野獸巨人」、「戰鎚巨人」、「車力巨人」、「顎巨人」也會初次於遊戲內登場。

以被戰火所包圍的市區為舞台，挑戰瑪雷的戰士們的新任務登場。與夥伴齊心協力驅逐敵人並在戰鬥中獲勝，就可以道具交換報酬來免費獲得全新合作角色。

舉辦期間：2021年10月25日（一）17:00（維護結束後）～2021年11月1日（一）13:59（台灣時間）

更多活動資訊請參考官方Facebook。

合作宣傳影片：

電視動畫《進擊的巨人》合作後篇開始！

● 活動部分介紹

＞每日10連抽免費合作抽卡！《進擊的巨人》The Final Season的全新合作角色登場！

全新合作角色登場！

＞排行榜報酬為進化後的UR「[領導者]艾連」

[領導者]艾連

＞瑪雷軍的強勢襲擊！驅逐巨大的敵人！活動報酬中巨人們也會登場！