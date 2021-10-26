中國全國人大會議常務委員會日前通過陸地國界法，由於印中邊界接壤達3488公里，雙方在部分區域有邊界爭議及軍事對峙

，印度學者認為應關注中共是否加強邊界控制行動。

第13屆中國人民代表大會常務委員會第31次會議23日通過「中華人民共和國陸地國界法」，自明年1月1日起生效。

根據中國媒體報導，中國可依此法採取「有效措施」，加強邊防建設、支持邊境經濟社會發展和對外開放、改善邊境基礎設施及生產生活條件，以及促進邊防建設與邊境經濟社會協調發展。

尼赫魯大學國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼（Srikanth Kondapalli）昨晚在印度「全球戰略新聞」（Strategic News Global）上分析，中國的陸界法應非針對印度，但由於印中邊界長，因此勢必對印度造成影響。

謝鋼說，中共將於明年秋天召開第20次代表大會，需要向人民展現一些作為，包括邊境議題。

他表示，新法的目的就是為處理邊境議題提供法律基礎，這些議題不只涉及國界確定，也廣及邊界貿易、人口流動、防疫、跨境水源管理，以及邊界村鎮發展等。

被問及新法是否為中共人民解放軍出入中印邊界開綠燈？謝鋼說，印度現已在邊界地區加強駐軍及防衛工事，共軍隨心所欲出入邊界的事情不至於發生。

他補充，即使如此，中共人民解放軍在邊界處的增兵以及開發邊界村鎮，北京如何將許多手頭上的工具「武器化」以加強對邊界的控制，將是日後的觀察重點。

另方面，印度時報（The Times of India）刊出智庫「塔克夏許拉研究所」（Takshashila Institute）研究員德賽（Suyash Desai）的文章，作者在文中把陸界法與中國於今年1月通過的海警法相比擬，擔心中國邊境部隊將更大膽地採取擴張行為。

德賽提醒所有與中國邊境接壤的國家，特別是印度和不丹，應提防中國在邊界的活動變本加厲，並注意人民解放軍和其他輔助性邊界防衛力量的角色是否出現轉變。