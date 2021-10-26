內蒙古阿拉善盟額濟納旗近日爆發本土疫情，昨（25日）再新增15例本土確診病例。當地宣布自當日凌晨零時起實施封區，要求當地居民和遊客足不出戶、嚴禁聚集。據了解，每年10月是當地旅遊旺季，該人口約只有3.6萬人的小城，目前約有9700名外地遊客滯留。

上周一（18日），5名額濟納旗人與外地遊客接觸後確診，隨即實施封閉管理48小時，並展開大規模核酸檢測。從22日起，額濟納旗每日為滯留遊客免費提供1餐正餐、1個醫用口罩、一份泡麵、火腿和礦泉水。當地要求旅館及酒店於這段期間實施價格控制，規定房租每天不超過200元（人民幣，下同），由市場監管部門監督。有當地酒店負責人稱，疫情之下，單是一日的人力成本便損失7000元。

自疫情爆發以來，當地不少牧民紛紛拿出家中的米麵，製成油餅、饅頭等食物派發給滯留於民宿的遊客。一些牧民甚至向地方官員表示願意捐出駱駝和羊。額濟納旗文化旅遊廣電局於上周四（21日）對滯留當地的遊客表示，將為滯留遊客贈送當地3個景區門票1張，自2021年起，3年內可免費遊覽。