美國宣布新入境規定，美東時間11月8日零時起，所有赴美外籍旅客，皆須提供完整接種兩劑疫苗證明，台灣也包含在內，但高端疫苗並不在認可疫苗名單內。而過去中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎曾說，莫德納跟高端都授權於美國國衛院，就是「兄弟」、「雙胞胎」疫苗。如今美國不承認高端疫苗，也讓宅神朱學恒狠酸，「李秉穎一開口，笑話噴出來」。

今年9月16日，李秉穎在疫情記者會上提到，莫德納與高端都授權於美國國衛院，兩款疫苗「就是兄弟，應該算是雙胞胎」，只是長相不同，理論上混打應該沒問題。如今美國宣布入境新規，高端卻不在認可的疫苗名單內，朱學恒今（26）日在臉書發文狠酸，「李秉穎一開口，笑話噴出來，結果現在美國不承認高端，大家是要演到什麼時候」。

此事也在PTT引發討論，網友直呼「高端技術美國出的，結果不承認？！」其他人則說，「李秉穎出來解釋喔，不然哭給你看」、「台美關係史上最好，吃萊豬也換不到疫苗承認」、「這樣70萬的高端仔，哭哭喔」、「兄弟也有分優劣的好嗎？」「，也有網友稱李秉穎是「國際笑秉」。另有人表示，「又不是只有美國能去」。

高端不在美國此波認可疫苗名單內，引發PTT鄉民討論。（圖／摘自PTT）

對於高端不在美國此波認可疫苗名單內，民眾黨立委蔡壁如呼籲指揮中心必須替接種高端的民眾解決問題，並拿出對策。時力立委陳椒華則說，施打高端的民眾權益已受到影響，政府應盡速提出相應措施。民進黨立委何志偉建議，未來若有赴美需求的民眾提出申請，可考慮先提供認證疫苗。