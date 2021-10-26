中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，為利疫苗資源有效利用，「COVID-19公費疫苗預約平臺」（https://1922.gov.tw/，以下簡稱預約平臺）第12期第2階段將增加開放「10月26日中午12時前意願登記BNT疫苗之30歲以上民眾[即1991年12月31日(含)前出生]」，預約接種第一劑。預約時程：10月26日下午4時至10月27日中午12時止；施打時程：10月28日至10月31日(部分縣市至11月3日)。

第12輪加開對象，並於今日下午開放預約。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，前述對象將於10月26日下午4時起開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。此外，預約平臺已於10月26日中午12時暫停意願登記進行結算，並視第13期規劃期程，再行開啟意願登記。另本次增加開放對象，如無選擇到適合場次及時間，指揮中心亦將持續規劃透過預約平臺或合約醫療院所方式提供民眾接種。

疫情指揮中心發言人莊人祥說明，本次加開BNT名額後，由於部分縣市原時段接種量能已滿，因此延長接種日期至11月3日。

另外疫苗預約平台今日起暫停意願登記，莊人祥表示，將針對已接種第1劑民眾的意願登記部分做系統更改，待13輪期程確認後再度開啟。