基隆市長林右昌說，誠品書店以期間限定店概念進駐基隆，代表舊有歷史文化獲得新的詮釋。（陳彩玲攝）

基隆誠品書店將於11月以「限定店」模式重返基隆，與沙灣歷史文化園區結合，進駐古蹟要塞司令官邸及校官眷舍，作為社區型書店示範點。文化局長陳靜萍表示，駐店期間，也會結合2處場館歷史沿革，規畫一系列主題藝文活動，包括閱讀講座、特色市集及音樂會等。

市長林右昌說，這次書店以期間限定店概念進駐基隆，代表舊有歷史文化獲得新的詮釋，更喚起深埋在基隆人心中的記憶連結；這次藉由「大基隆歷史場景再現整合計畫」，整合園區內的文化空間、古蹟建築與生活地景，希望讓全台民眾，一起重新認識基隆。

林右昌提及，上周末基隆西岸太平青鳥書店開幕，現今東岸沙灣歷史文化園區迎來誠品書店，形成「東誠品，西青鳥」，雙雙在基隆東西兩岸發動，作為城市治理與文化價值的引擎，他認為，2大書店雖不同類型，卻不約而同選擇基隆，代表基隆的文化、歷史、人文、知識能再生、再起。

陳靜萍指出，誠品書限定店以2棟古蹟的空間進行規畫，在面山的「要塞司令部校官眷舍」以「閱讀基隆，主題書店」為核心，透過選書職人策畫3大主題，包括「山之間、海之間、基隆之間」，千本以上相關選書；面海的「要塞司令官邸」則以「重返基隆，時光廊道」為主軸，介紹沙灣地區的文化資產，帶領讀者走入歷史時光。此外，也設置放映區及閱讀空間，讓民眾在日式宅邸閱讀時，細品建築風華。

文化局補充，書店將於11月6日進駐，駐店期間，將規畫一系列主題藝文活動，包括閱讀講座、周末特色市集及音樂會等，邀請新生代作家陳繁齊、文學家郭強生，帶來多元閱讀觀點，另有知名獨立樂團淺堤、青虫aoi到場演出。