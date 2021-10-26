有研發界奧斯卡獎之稱的全球百大科技研發獎R&D 100 Awards於日前頒獎，在經濟部技術處科技專案支持下，工研院以「促進組織整合仿生3D列印技術」、「等溫高效率水氣分離技術」、「軟體定義增強型機器人關節模組」等3項技術勇奪全球百大科技研發獎肯定，與全球知名的麻省理工學院、橡樹嶺國家實驗室、東京大學、康寧等並列科技研發殿堂。今年工研院以突破性的創新醫材、潔淨造水與智慧製造的創新科技榮獲全球百大科技研發獎，讓台灣與產研共創的科技研發實力在國際發光發熱。

經濟部次長林全能表示，創新是打造產業發展的重要磐石，經濟部長期以科技專案支持法人研發創新技術，屢獲國際大獎肯定，連續14年拿下66座全球百大科技研發獎，顯示我國的創新能量受到國際認證，更重要的是，歷年的獲獎技術多已實際化為產業價值，超過9成技轉國際大廠或國內廠商，包括台泥、台塑、帆宣、群創、儒鴻等大廠；不僅如此，經濟部投入的科技專案持續帶來可觀的產業效益，2020年法人與學界科技專案技術移轉與委託服務的件數計有4992件，促成廠商投資592億元，經濟部平均每投入1元能帶動5倍的投資效益，顯見有效發揮政府資源槓桿效果，引導我國產業持續展現投資動能，為產業帶來創新活水。

工研院院長劉文雄表示，今年競爭對手比往年更多，共有130件技術入圍全球百大科技研發獎，只有20 項獲獎技術是來自美國以外的國家，台灣研發團隊在這樣激烈的挑戰中囊括 8 個獎項，表現非常的亮眼，位居亞洲第一，工研院更包辦3項，在亞洲機構中數一數二。歷年已獲47項全球百大科技研發獎，不但是對工研院科技實力的持續高度肯定，同時這些創新科技九成已技轉產業應用，為產業在國際開創新價值。

劉文雄指出，工研院在市場需求出現前，先行研發產業需要的技術，十年前開發的鈣迴路捕獲二氧化碳，十年後的今天，因淨零碳排、碳捕獲技術廣獲各國重視，在產業需要的時候，工研院已備妥技術，助產業銜接市場求，不但在2014年獲得全球百大科技研發獎，並已與台泥合作建置試驗廠，成為台泥達到零碳排的助力之一。半導體產線機台24小時不停運作，確保機台不故障及在發生非預期停機前故障前，早一步掌握機台健康資訊，影響半導體大廠績效的關鍵，工研院開發「半導體機台故障預診斷軟體」，並技轉帆宣等企業，這項技術在2017年獲全球百大科技研發獎，提供業界的最佳設備維運方式，加速硬體設備業者，硬加軟的產業升級。2017年獲獎的「廢液晶面板再利用處理系統」，把廢面板裡的液晶取出純化再利用，面板大廠已技轉建置全世界第一座萃取液晶的工廠，透過創新技術，將可成為液晶回收技術的大國，這是一個非常好的案例，臺灣資源高度仰賴進口，可以科技創新帶動循環經濟的商業模式。華爾街之父班傑明葛拉漢（Benjamin Graham）說過，「短期市場是選美，長期市場像舉重」，這同樣可用在科技研發上，今天看到許多優秀技術獲得國際大獎肯定，選美成功後，接下來就仰賴廠商市場化、產業化，讓臺灣優秀技術能夠在產業界持續發光發熱。

R&D World副總暨總編保羅希尼（Paul Heney）表示，今年參賽者眾多，意味著要獲獎比以往來得更不容易。此外，也看到政府支持的研發機構在創新科技上的努力與成果，對產業產生了莫大的影響，讓世界更美好，這也是R&D 100 Awards多年來不變的核心價值。工研院歷年來的表現令人驚豔，今年又拿下3座獎項，足證它是台灣科技研發的領頭羊，為產業界注入充沛創新動能。

此次獲獎技術有三，一是促進組織整合仿生3D列印技術。工研院研發的「促進組織整合仿生3D列印技術」，整合個人化3D模型重建、客製化醫材設計影像工程和3D列印技術，打造高強度、高孔隙、骨細胞易進入的多元應用骨材，目前已技轉可成生技，未來將建立符合國際認證的創新植入式醫材系統，為全球高齡骨科醫材注入生力軍。

還有等溫高效率水氣分離技術，這是全球首個能藉由空氣製造潔淨水源的獨特技術，採用創新薄膜材料—氧化石墨烯薄膜，直接從空氣萃取不含氮、氧的水，目前已技轉奇鼎科技，盼能藉產業力量解半導體產業缺水燃眉之急。

工研院獨家專利研發的「軟體定義增強型機器人關節模組」，相比同級機器人具備業界最高的扭力體積比，自體重量相比業界類似機器人減輕 40%，透過積木式堆疊設計，能快速建構客製化、符合產線需求的多關節模組機器人，讓協作型機器人的關節模組不僅更輕、還能舉起更重的物品，大幅提升工作效率。