陸軍官校一名黃姓橄欖球隊長，在學校是名風雲人物，前年一月間邀請一名學妹在自由博擊教室獨處，但行為舉止卻讓學妹感到不舒服，既伸手要幫擦汗、問要不要更衣，學妹離開時又搭肩問：「怎麼不抱我？」，學妹氣得回家跟家長告狀，讓家長氣炸到學校陳情，校方最後將黃男記3大過開除學籍，黃男不服提出行政訴訟再被駁回，可上訴。

據「ETtoday新聞雲」報導，學妹的家長到校陳情時，質疑校方軍紀及學生教育，讓女同學很擔憂人身安全，還有人到「靠北長官」社群站影射此事，造成校內男、女同學人人自危。校方認為黃男行為已損校譽，決定將他記3大過，開除學籍。

黃男不滿處分過重，申訴被駁回，提起訴願，再遭駁回，提出行政訴訟後，強制猥褻罪獲不起訴處分，但仍改變不了遭開除學籍的事實。

高雄高等行政法院法官認為，黃男畢業後具有擔任軍官資格，作為基層軍人之表率，校方對學生的偏差行為，訂定高道德標準汰除不適任軍人資格的學生，主要在避免重大違紀且品行不佳的學生，退學後再藉轉學等方式，至其他軍事學校就讀，是落實軍風紀律必要之手段，認為校方懲處尚屬合理，因此判黃男敗訴，可上訴。

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