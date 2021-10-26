韓國VALOFE公司代理營運的酷炫動作線上遊戲《王牌對決》將於明（27）日在VFUN平台展開爲期2天的刪檔終極測試，並帶來三大特色地圖「法老陵墓」、「海盜船」、「雪之結界」等相關資訊，邀請玩家回味經典，一起加入《王牌對決》盡情挑戰！

舉世聞名的埃及「法老陵墓」

埃及英雄「納瑟」所在的金字塔內部墳墓「法王陵墓」，雖是墳墓，卻散發著不同凡響的雄偉氣勢，且因為神祇的存在，更加引人入勝。值得注意的是在金字塔外戰鬥容易摔落，建議玩家可以在塔內選擇適合的戰鬥區域，較能充分發揮自身實力。

舉世聞名的埃及「法老陵墓」

漂泊四海的「海盜船」戰場

「海盜船」地圖最大特色是被一望無際的蔚藍大海環繞，除了可以聆聽天空翱翔的海鷗聲，還能到碼頭邊眺望大海，治癒疲於戰鬥的身心，讓人感到愜意與放鬆。但請不要忘記，「海盜船」同時也是戰場，玩家將在這展開激烈的廝殺戰！

漂泊四海的「海盜船」戰場

雪飄如絮的「雪之結界」

「雪之結界」擁有一片雪白美景，但也因為地面暗藏許多結凍之處，一不留神就有可能滑倒，玩家在此地圖除了比拚戰力，還能投擲散落四處的雪球進行牽制，讓對方變成雪人無法動彈，增添獨特的對戰樂趣。

雪飄如絮的「雪之結界」

刪檔終極測試明日啟動

本次《王牌對決》刪檔終極測試將開放體驗50名王牌英雄及角色欄位進行對戰，凡是參加測試的玩家，還有機會獲得「魚餌」獎勵。在測試過程中，也歡迎玩家們多多給予營運團隊意見與反饋，與《王牌對決》一起創造無限的可能。

◎《王牌對決》刪檔測試時間：10/27（三）、10/28（四）12:00～17:00

※終極測試時間有限，歡迎玩家們把握機會參加，測試結束後資料將全數清除。

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