優步與法家樂福擴大合作 巴黎推迅速送達服務 14:202021/10/26 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 優步宣布與法國連鎖超市家樂福擴大結盟，26日（周二）推出名為Carrefour Sprint的迅速送達服務，看好歐洲蓬勃發展的雜貨外送市場。 優步的最新服務與法國新創公司Cajoo合作，已於周二在Uber Eats應用程式啟用，主攻最快15分鐘即可將日用品送達。Cajoo主要經營提供外送訂單的小型倉庫。 家樂福與Cajoo在今年稍早結盟，藉此搶攻迅速外送商機，家樂福並持有Cajoo少數股份。 高市社區毒防關懷站成立183據點 整合診所藥局提供一站式服務 亞太電攜5G新創 推直播導覽旅遊 聯手MyProGuide搶攻後疫情商機 #家樂福 #Cajoo #優步 #送達 #法國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣首家保險公司通過 國泰人壽 獲營運持續管理系統國際標準驗證 04:102021/10/26 產業特刊 永豐金證券榮獲國家品牌玉山獎六項大獎 13:522021/10/26 財經 女嬰送托身亡社會局全力釐清真相 鼓勵保母加裝監視器 12:432021/10/26 社會 吸農遊券來「嘉」 縣府攜店家推好康 04:102021/10/26 地方新聞 今公開發行，雙喜臨門 雲豹能源 簽全台最大漁電共生聯貸 04:102021/10/26 產業特刊 任原民家庭教育講師25年 她獲「績優志工個人獎」殊榮 11:582021/10/26 生活 一銀印尼快捷匯款 最快10分鐘入帳 04:102021/10/26 投資理財 自乾五難突破國際話語權 04:102021/10/26 時論廣場 攜手安得烈慈善協會 和潤企業續落實ESG 助弱勢家庭 04:102021/10/26 產業特刊 搶感恩節商機 台北美福推義大利節慶禮籃開賣 13:002021/10/26 生活 《通信網路》擴大5G應用 亞太電推線上直播旅遊服務 08:352021/10/26 財經 財經熱門新聞 張忠謀建言沒人聽 台積電遭各國邀設廠 這報告曝最慘下場 - 財經 美國港口崩潰 拜登也難救 他見慘烈1幕心涼了：比雷曼倒還慘 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 大陸貿易禁令引爆缺電荒 被迫向這強國投降？專家揭北京態度 - 財經 航運大咖暴虧8500萬後 再有主力慘賠殺出 他卻發現一件怪事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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