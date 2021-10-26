優步宣布與法國連鎖超市家樂福擴大結盟，26日（周二）推出名為Carrefour Sprint的迅速送達服務，看好歐洲蓬勃發展的雜貨外送市場。

優步的最新服務與法國新創公司Cajoo合作，已於周二在Uber Eats應用程式啟用，主攻最快15分鐘即可將日用品送達。Cajoo主要經營提供外送訂單的小型倉庫。

家樂福與Cajoo在今年稍早結盟，藉此搶攻迅速外送商機，家樂福並持有Cajoo少數股份。