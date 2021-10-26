在五倍券振興帶動下，雙11買氣較往年提前增溫，博客來雙11暖身場也提前開跑，即日起至11月14日推出為期21天的「1111狂購宇宙」活動，上萬種商品1折起，瞄準小資上班族，夯品天天11元起限量開賣，雙11連續兩天（11/11-11/12）還有1元達美樂Pizza券限時限量搶購，預估整體買氣可較去年同期成長逾三成。

據博客來銷售統計，雙11當日買氣平均可較平日增加三倍，以30～40歲上班族為消費主力，其中居家民生用品、3C家電、美食保健名列熱銷排行前三名，顯示因為折扣深、優惠多，大眾除了搶購高單商品，也鎖定民生必需品。

因此博客來今年瞄準小資上班族，強打3C產品及辦公室零食、咖啡茶飲、保健食品等超值量販組，並針對衛生紙等生活用品推出箱全館消費不限金額，即日起至11月6日攜手APPLE等大品牌天天品牌、品類日享31％回饋起，還可以1折起加購精選商品，擴大囤貨商機。