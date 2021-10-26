溫妮新歌〈我不知道你知不知道我知不知道你〉MV，邀來KID、阿達以及饒舌歌手POPO J跨刀擔任彩蛋；其中身為溫妮製作人的阿達「責無旁貸」讓導演「凹」下海飾演醫生，他還力邀好友POPO J本色演出扮演警察，而KID則畫龍點睛擔任溫妮管家兼保鑣，保護溫妮不被抓走力克闖進屋內的壞人，整支MV繞著歌詞中「溫妮對陽光過敏」而衍生出來的怪奇情節，搭配3人充滿喜感的演出，宛如「三重彩蛋」大驚喜。

值得一提的是，KID在百忙中擠出半天客串演出管家兼保鑣，還不計酬勞友情力挺，讓溫妮超級感動，笑說：「之後如果Kid哥出單曲新歌或是要拍MV，我願意以『聲』相許！絕對全力以赴！」溫妮表示：「KID哥從出道以來就一直很照顧我，不管我有任何需要幫忙的地方他都義不容辭地幫忙，就很像我真的哥哥一樣！也因此當導演說有這個管家保鑣角色時，我馬上腦中浮現的就是他的身影！」

溫妮新歌請來阿達與警察饒舌歌手POPO J跨刀。(哈囉你好工作室提供)

溫妮也以百變唱跳女神之姿，在MV中一口氣換了3套復古風唯美造型，她不僅「炫腹」，大秀24吋小蠻腰，還小露性感「長輩」見客，搭配根據歌詞特別編的性感「咒語舞」，突破過往實力及尺度。

溫妮挑戰唱跳歌手。(哈囉你好工作室提供)

溫妮即將發行個人首張專輯《問題少女》，她立志向偶像Jolin看齊，新歌〈我不知道你知不知道我知不知道你〉，不僅挑戰「繞口令」唱歌技巧，在副歌一口氣把長達15個字的歌詞「我不知道你知不知道我知不知道你」連唱三次不斷氣，還搭配如施咒語般的歌詞請老師編出一套舞步繁複的「咒語舞」展現過人舞功，頓時從主持「木曜女神」晉升為「唱跳女神」。