秋天來了，不少民眾開始會打噴嚏、流鼻涕，多數認為是時節變化導致感冒，衛生福利部桃園醫院近期就醫人數變多。對此醫師指出，春、秋2季易好發「季節性過敏」，主要是受溫度及濕度影響，並不是感冒，除藥物介入治療外，多攝取抗氧化食材，如藍莓、柑橘類等都很有幫助。

桃園醫院護理師鄒瑞瑩解釋，很多人會把一早起床流鼻水與打噴嚏誤以為是感冒，但並不是如此，秋天溫差較大，一早起床溫度偏低容易會流鼻水，回溫後就能緩解，這是因溫度變化造成的症狀，而秋天較乾燥，調整房間濕度也是一大重點，季節性過敏就是受溫度與濕度而影響。

風濕免疫科主任王淳峻指出，每年春、秋2季易好發過敏性鼻炎，典型表現為持續不斷打噴嚏、鼻塞、鼻癢、流清水樣鼻涕，甚至有時會伴有眼部瘙癢、流淚、灼熱感、結膜充血等眼部不適表現。

王淳峻說，過敏性鼻炎和感冒是2種完全不同的疾病，症狀有很大的區別，舉例來說，過敏性鼻炎一般不會出現發熱，咽痛、聲音嘶啞、頭疼、肌肉痠痛、乏力等全身症狀，而感冒則有可能出現上述全身不適的狀況。

談及如何緩解、預防季節性過敏？王淳峻回應，最簡單的就是多喝溫水，時時補充水分，但要避免喝容易利尿的飲品，如咖啡或茶類，另外食物方面可多攝取抗氧化食材，比如秋冬盛產的藍莓、柑橘類，都對季節性過敏很有效果。